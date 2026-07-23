Quilmes lanzó habilitaciones comerciales e industriales gratuitas para impulsar nuevos emprendimientos

El Municipio de Quilmes presentó el Programa de Habilitaciones Comerciales e Industriales Gratuitas. El Municipio de Quilmes presentó el Programa de Habilitaciones Comerciales e Industriales Gratuitas.

El Municipio de Quilmes presentó el Programa de Habilitaciones Comerciales e Industriales Gratuitas, una iniciativa que elimina el costo de distintos trámites para quienes inicien una actividad económica en el distrito. Además, incorporó un portal digital para simplificar las gestiones y reducir los costos de apertura y los tiempos administrativos.

La presentación fue encabezada por la intendenta interina, Eva Mieri, junto a funcionarios del gabinete municipal. Durante el acto también se entregó la primera habilitación comercial gratuita, que recibió Liora Coffee, comercio que se convirtió en el primer beneficiario del nuevo sistema.

La iniciativa, creada mediante la Ordenanza Nº 14.481/2026, contempla una bonificación del 100% en los derechos de oficina vinculados a la habilitación comercial e industrial. El beneficio también alcanza la liberación de determinadas tasas, la regularización de causas contravencionales y la tramitación de libretas sanitarias.

Trámite digital para agilizar las gestiones Otro de los ejes presentados fue el Portal Integral de Habilitaciones, disponible a través de Mi Quilmes Digital. La plataforma permitirá iniciar y gestionar parte del procedimiento de manera online, con el objetivo de reducir la cantidad de trámites presenciales, brindar mayor claridad sobre los requisitos y agilizar el proceso administrativo.

Desde el Municipio señalaron que la propuesta busca fortalecer el vínculo entre el Estado local y el sector privado, promoviendo herramientas que favorezcan la actividad económica en la ciudad. Durante la jornada también se entregaron Certificados de Aptitud Ambiental a Laboratorios Konig SA y Texfilt SRL, credenciales para titulares de puestos de Ferias Francas y 10 certificados de habilitación comercial destinados a emprendimientos gastronómicos, comercios, distribuidoras, locales de informática, indumentaria y otros rubros de distintas localidades del partido.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Quilmes

Habilitaciones

Emprendedores