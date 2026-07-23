jueves 23 de julio de 2026
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23 de julio de 2026
Desarrollo.

Quilmes lanzó habilitaciones comerciales e industriales gratuitas para impulsar nuevos emprendimientos

El Municipio de Quilmes presentó un programa que elimina el costo de las habilitaciones comerciales e industriales y suma un trámite digital para agilizar la apertura de nuevos negocios.

El Municipio de Quilmes presentó el Programa de Habilitaciones Comerciales e Industriales Gratuitas.

El Municipio de Quilmes presentó el Programa de Habilitaciones Comerciales e Industriales Gratuitas.

El Municipio de Quilmes presentó el Programa de Habilitaciones Comerciales e Industriales Gratuitas.

El Municipio de Quilmes presentó el Programa de Habilitaciones Comerciales e Industriales Gratuitas.

El Municipio de Quilmes presentó el Programa de Habilitaciones Comerciales e Industriales Gratuitas, una iniciativa que elimina el costo de distintos trámites para quienes inicien una actividad económica en el distrito. Además, incorporó un portal digital para simplificar las gestiones y reducir los costos de apertura y los tiempos administrativos.

La presentación fue encabezada por la intendenta interina, Eva Mieri, junto a funcionarios del gabinete municipal. Durante el acto también se entregó la primera habilitación comercial gratuita, que recibió Liora Coffee, comercio que se convirtió en el primer beneficiario del nuevo sistema.

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La iniciativa, creada mediante la Ordenanza Nº 14.481/2026, contempla una bonificación del 100% en los derechos de oficina vinculados a la habilitación comercial e industrial. El beneficio también alcanza la liberación de determinadas tasas, la regularización de causas contravencionales y la tramitación de libretas sanitarias.

Trámite digital para agilizar las gestiones

Otro de los ejes presentados fue el Portal Integral de Habilitaciones, disponible a través de Mi Quilmes Digital. La plataforma permitirá iniciar y gestionar parte del procedimiento de manera online, con el objetivo de reducir la cantidad de trámites presenciales, brindar mayor claridad sobre los requisitos y agilizar el proceso administrativo.

Desde el Municipio señalaron que la propuesta busca fortalecer el vínculo entre el Estado local y el sector privado, promoviendo herramientas que favorezcan la actividad económica en la ciudad.

Durante la jornada también se entregaron Certificados de Aptitud Ambiental a Laboratorios Konig SA y Texfilt SRL, credenciales para titulares de puestos de Ferias Francas y 10 certificados de habilitación comercial destinados a emprendimientos gastronómicos, comercios, distribuidoras, locales de informática, indumentaria y otros rubros de distintas localidades del partido.

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