Detuvieron en Avellaneda a un hombre acusado de vigilar con un drone y amenazar a una familia

Una investigación por amenazas derivó en la detención de un hombre de 60 años en Avellaneda , acusado de intimidar a una familia mediante presuntas tareas de vigilancia con un drone y de amenazar de muerte a uno de sus integrantes. Durante los allanamientos, la Policía secuestró armas, municiones y un equipo de comunicación.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por una familia de Avellaneda , que aseguró haber sufrido distintos episodios de intimidación. Según la acusación, el sospechoso utilizaba un drone para observar los movimientos de la vivienda y enviaba mensajes amenazantes. De acuerdo con fuentes policiales, el conflicto estaría relacionado con un allegado de un vecino que vive frente al domicilio de las víctimas.

El momento de mayor tensión, siempre según la denuncia, ocurrió cuando el hombre se presentó frente a la casa, exhibió un arma de fuego y amenazó de muerte a uno de los integrantes de la familia. La víctima también declaró haber escuchado el sonido de un handy, por lo que sospechó que el agresor podría tener algún vínculo con alguna fuerza de seguridad.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos identificaron el vehículo presuntamente utilizado por el acusado, un Volkswagen Polo Track blanco. Con esa información, la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 de Avellaneda solicitó al Juzgado de Garantías N.º 4 la realización de tres allanamientos.

Los resultados de los allanamientos en Avellaneda

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en un taller mecánico ubicado en la esquina de Heredia y Pasaje Angaco, donde fue secuestrado el automóvil. En otro operativo, realizado en una vivienda del Pasaje al 1.300, fue detenido el sospechoso.

Según informó la Policía bonaerense, al ingresar al inmueble los efectivos encontraron al hombre empuñando una pistola Tanfoglio calibre 9 milímetros con el cargador colocado. Tras la voz de alto, dejó el arma en el suelo y fue reducido.

Durante la requisa también fueron secuestradas otra pistola calibre 9 milímetros, dos rifles -uno automático y otro semiautomático-, municiones de distintos calibres y un handy.

La causa continúa bajo la carátula de amenazas calificadas, portación y tenencia de arma y munición de guerra. La Justicia busca establecer el alcance de las amenazas denunciadas y determinar el presunto uso del drone en las maniobras de vigilancia.