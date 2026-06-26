Tiempos de crisis y represión: Sergio Lapegüe recordó la cobertura de la "Masacre de Avellaneda".

Este 26 de junio se cumple un nuevo aniversario de la "Masacre de Avellaneda", uno de los episodios sociopolíticos más trágicos de los últimos 30 años en la Argentina. Aquella jornada, la represión policial contra una movilización de organizaciones piqueteras terminó con los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki , un hecho que conmocionó al país y aceleró el final del gobierno de Eduardo Duhalde. En ese momento, Sergio Lapegüe era movilero de Canal 13 y TN y fue uno de los periodistas que cubrió en primera persona lo ocurrido.

Estábamos en plena crisis, 2001-2002, y estaba cubriendo lo que pasaba con el dólar, recorriendo los bancos por Florida y Sarmiento. Me llaman y me dicen: 'Tenés que ir a la estación de trenes de Avellaneda'. Estábamos en plena crisis, 2001-2002, y estaba cubriendo lo que pasaba con el dólar, recorriendo los bancos por Florida y Sarmiento. Me llaman y me dicen: 'Tenés que ir a la estación de trenes de Avellaneda'.

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"Estábamos en plena crisis, 2001-2002, y estaba cubriendo lo que pasaba con el dólar, recorriendo los bancos por Florida y Sarmiento. Me llaman y me dicen: 'Tenés que ir a la estación de trenes de Avellaneda'. Cuando llego ya había pasado lo de la muerte de Kosteki y Santillán. Después hubo tremendas corridas y enfrentamientos, hubo balas y se decía con fuerza la versión de que los manifestantes se habían matado entre ellos", recordó.

La estación de Avellaneda pasó a llamarse Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y toda su estructura fue intervenida por organizaciones políticas para transformarla con arte urbano para recordar a las víctimas de aquel episodio.

Balas de plomo contra los manifestantes

La movilización había sido convocada por organizaciones de trabajadores desocupados y terminó con una violenta represión policial en las inmediaciones del Puente Pueyrredón y la estación de tren de Avellaneda. En las primeras horas posteriores a los hechos, desde distintos sectores oficiales se intentó instalar la hipótesis de un enfrentamiento entre manifestantes.

"Algo que me quedó grabado es ver a Fanchiotti dando la conferencia de prensa desde la comisaría y que empezara a sangrar. Me quedé pensando qué habría pasado. En ese momento no se sabía qué había ocurrido realmente", contó.

WhatsApp Image 2026-06-26 at 11.13.56 Las fotografías mostraron al entonces comisario Alfredo Fanchiotti y a efectivos policiales persiguiendo a los manifestantes dentro de la estación ferroviaria.

Con el correr de las horas, el trabajo de los reporteros gráficos resultó determinante para reconstruir lo sucedido. Las fotografías mostraron al entonces comisario Alfredo Fanchiotti y a efectivos policiales persiguiendo a los manifestantes dentro de la estación ferroviaria.

Las imágenes reconstruyeron que Darío Santillán fue asesinado cuando intentaba asistir a Maximiliano Kosteki, que ya había recibido un disparo.

"Lo importante fue el fotoperiodismo. Sin ellos no hubiéramos sabido qué pasó. Vemos que la Justicia no actúa y, en este caso, la foto marcó lo que habían hecho los policías contra los manifestantes. Uno recibió el balazo y el otro lo quiso ayudar", destacó el periodista de Lomas de Zamora.

20220626-FLORENCIA-VESPIGNANI-DARIO-Y-MAXI-KOSTEKI-SANTILLAN-2-1 "Lo importante fue el fotoperiodismo. Sin ellos no hubiéramos sabido qué pasó". Florencia Vespignani.

La cobertura de Clarín, alineada al discurso oficial

Lapegüe también hizo una reflexión sobre el tratamiento mediático de aquel episodio y, especialmente, sobre la portada publicada al día siguiente por uno de los principales diarios del país.

"La tapa 'La crisis causó dos nuevas muertes' es, como mínimo, poco feliz. Es cierto que había una crisis política y económica tremenda, pero una crisis no provoca por sí sola muertos ni policías con balas de plomo. Las muertes fueron consecuencia de un ataque de estos dos policías, a los que después les dieron cadena perpetua", sostuvo.

Y agregó: "El poder de la tapa de los diarios es enorme. Yo soy de leer los diarios, los amo, y las tapas tienen mucha fuerza. Hay que ser muy finos con lo que se pone, muy estrictos, para no generar ningún conflicto posterior".

foto1pepemateos Las muertes fueron consecuencia de un ataque represivo de la Policía con balas de goma y de plomo. Pepe Mateos.

El episodio que aceleró el final del gobierno de Eduardo Duhalde

La repercusión pública de las imágenes y el avance de la investigación judicial modificaron el rumbo de la causa y tuvieron un fuerte impacto político. Días después de la represión, el entonces presidente Eduardo Duhalde anunció el adelantamiento de las elecciones presidenciales y el acortamiento de su mandato, decisión que derivó en el proceso electoral que llevó a la presidencia a Néstor Kirchner en 2003.

El juicio por la Masacre de Avellaneda comenzó el 27 de mayo de 2005 y la sentencia se dictó el 9 de enero de 2006. El Tribunal Oral N° 7 de Lomas de Zamora condenó a Franchiotti y Acosta a cadena perpetua por doble homicidio y siete intentos de homicidio.

El comisario Félix Vega y los principales fueron sentenciados a cuatro años de prisión por encubrimiento agravado. Los otros dos acusados de encubrimiento, el oficial Gastón Sierra y el cabo Lorenzo Colman, fueron condenados a tres y dos años de cárcel, respectivamente. El expolicía Celestino Robledo recibió la pena de diez meses por “usurpación de autoridad”, ya que actuó en la represión, aunque ya no era policía.

62b74ab73f979_900-f1f3b El cabo Acosta obtuvo la libertad condicional en octubre de 2024, luego de cumplir veinte años de condena.

Las sentencias fueron confirmadas por la Suprema Corte de Justicia bonaerense en diciembre de 2014 y ratificadas en 2016 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando se cumplen 24 años de la masacre de Avellaneda, el único de los condenados que sigue detrás de las rejas es el excomisario Franchiotti, a quien la Justicia le negó en reiteradas ocasiones la libertad condicional. En cambio, el cabo Acosta obtuvo este beneficio en octubre de 2024, luego de cumplir veinte años de condena.

Distintos organismos de derechos humanos continúan reclamando que se investiguen las responsabilidades políticas detrás del operativo represivo y si existió una coordinación entre funcionarios del gobierno de entonces y las fuerzas de seguridad.

Más de dos décadas después, la "Masacre de Avellaneda" sigue siendo un símbolo de la lucha contra la violencia institucional y un recordatorio de uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente argentina.