Lomas: denunció que le robaron la camioneta a punta de pistola, pero mintió para cobrar el seguro

Un hombre de 44 años fue detenido en Lomas de Zamora luego de denunciar que dos delincuentes armados le habían robado su camioneta Volkswagen Amarok, aunque una investigación policial determinó que el asalto denunciado nunca habría ocurrido.

Fuentes policiales informaron que el episodio comenzó cuando un hombre de 44 años, se presentó en la Comisaría 1º de Lomas para certificar una denuncia realizada previamente de manera online por el supuesto robo de su vehículo, una Volkswagen Amarok.

Según había declarado, circulaba por la zona de avenida Santa Fe y Oliden cuando fue interceptado por dos hombres armados que lo amenazaron y le sustrajeron la camioneta.

Sin embargo, efectivos policiales de la dependencia iniciaron una investigación para reconstruir lo ocurrido y relevaron distintas cámaras de seguridad de la zona, tanto municipales como privadas.

Detenido gracias a las cámaras de seguridad

El análisis de las imágenes permitió establecer que el robo denunciado no había ocurrido. A partir de las pruebas reunidas, los investigadores sospecharon que el acusado habría realizado una denuncia falsa con la intención de simular el robo de la camioneta y posteriormente cobrar el seguro.

La intervención quedó a cargo de la UFI 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, bajo la caratula como “falsa denuncia y tentativa de estafa” y la Justicia deberá determinar ahora las circunstancias en las que se realizó la maniobra y la eventual responsabilidad penal del acusado.