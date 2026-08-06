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6 de agosto de 2026
Operativo.

Detuvieron en Budge a un presunto delincuente por un robo a mano armada en Lanús

Tras allanamientos en Ingeniero Budge, la Policía detuvo a un sospechoso, secuestró el vehículo, un cargador con proyectiles y 13 vainas servidas.

El sospechoso cayó en Puerto Argentino 2040, Budge.

El sospechoso cayó en Puerto Argentino 2040, Budge.

La Policía Bonaerense detuvo en Ingeniero Budge a un presunto delincuente de 27 años tras un robo a mano armada ocurrido el 28 de julio pasado en Lanús, donde dos hombres le sustrajeron el auto a un vecino bajo amenaza de arma de fuego.

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La víctima, de 37 años había sido interceptado en las calles Andrés Marraspín y Colón por dos sujetos que, mediante intimidación con arma de fuego, le robaron su Fiat Cronos gris oscuro. También le sustrajeron una butaca para bebé y una columna de ducha.

A partir de la denuncia, personal policial realizó tareas de campo y análisis de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar el domicilio de los sospechosos.

El auto robado fue recuperado en Budge.

El auto robado fue recuperado en Budge.

Allanamientos en Budge

Con el pedido de la fiscal a cargo de la UFI 7 y la orden del Juzgado de Garantías 2, ambos de Avellaneda-Lanús, la Policía realizó dos allanamientos simultáneos.

En el primer domicilio, en Puerto Argentino 2040, Ingeniero Budge, se aprehendió a un sospechoso y se recuperaron los elementos robados: la columna de ducha, la butaca para bebé y el propio Fiat Cronos.

También se secuestró un cargador de arma de fuego calibre .40 con cinco proyectiles intactos y 13 vainas servidas, cuyo origen aún debe esclarecerse en la causa.

En un segundo domicilio, ubicado en el fondo del mismo predio, fue identificada Brando Valentina Casco (26), aunque no trascendió si quedó detenida o solo identificada como moradora del lugar.

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