Lomas de Zamora: volvió a caer por robo el ladrón liberado días atrás luego una seguidilla de asaltos

El hombre que había recuperado la libertad hace pocos días, luego de haber sido detenido por una serie de robos en comercios de Lomas de Zamora , volvió a ser arrestado este viernes tras ser sorprendido en actitud sospechosa y comprobarse que pesaba sobre él un pedido de captura vigente.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , el procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo en la zona de Donizetti y Laprida. Allí, efectivos del Comando de Patrullas observaron a dos hombres que miraban hacia el interior de distintas viviendas, una actitud que llamó la atención de los uniformados.

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Al advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar, aunque uno de ellos fue interceptado a pocos metros. Se trata del sujeto de 29 años, quien al ser identificado registraba un pedido de captura activo por una causa caratulada "violación de domicilio y hurto agravado por escalamiento" , emitido el 20 de abril de este año por el Juzgado de Garantías 8 de Lomas.

Tras su aprehensión, fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, mientras que el Juzgado de Garantías 5 avaló el procedimiento y dispuso las actuaciones de rigor.

El acusado había sido reconocido por un video durante un robo.

Había sido detenido por robo

La nueva detención se produjo apenas días después de que el mismo sospechoso recuperara la libertad, pese a haber sido arrestado por una seguidilla de robos en comercios del distrito.

En aquella investigación, el delincuente había sido acusado de ingresar a una bicicletería y escapar con una bicicleta, además de cometer otro robo en un comercio cercano, donde sustrajo 100 mil pesos de la caja registradora y el teléfono celular de un cliente.

Durante ese procedimiento, la Policía logró recuperar los elementos robados y, a partir del análisis de cámaras de seguridad, también lo vinculó con otros hechos similares ocurridos días antes en la misma zona.

Sin embargo, pese a los antecedentes y a las pruebas reunidas en su contra, el Juzgado de Garantías 4 le había concedido la libertad mientras continuaba la investigación. Ahora, el sospechoso volvió a quedar a disposición de la Justicia tras una nueva intervención policial.