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4 de julio de 2026
Sin vueltas.

Daniela Celis confesó por qué se considera como una "mala amiga"

La ex Gran Hermano Daniela Celis contó sin vueltas en Luzu TV cómo es su vínculo con sus amigos y personas más cercanas.

Daniela Celis confesó por qué se considera como una mala amiga.&nbsp;

Daniela Celis confesó por qué se considera como una "mala amiga". 

La ex Gran Hermano dijo que era “mala amiga” porque tenía falencias de comunicación con las personas más cercanas, sobre todo, cuando se trata de contestar los mensajes.

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Sin rodeos, Daniela Celis confesó no es muy buena en la amistad. “Soy muy mala amiga yo. Realmente cuando a mí me mandan WhatsApp así de la nada, no los contesto porque estoy o en vivo o con las nenas. Y cuando es de noche, duermo porque quiero dormir y necesito dormir al día siguiente y estar de vuelta”, lanzó.

“Pestañela” sostuvo que “literalmente no contesta ningún mensaje” a sus amigas. “No tengo tiempo. Yo digo que tengo las mejores amigas del mundo porque desde que salí de Gran Hermano y soy mamá, me entienden la situación. Pero yo lo tuve que blanquear”, sostuvo la ex pareja de Thiago Medina.

Daniela Celis, ex Gran Hermano.

Daniela Celis, ex Gran Hermano.

Daniela Celis dijo que a sus amigas las ama con su vida. “No las quiero perder, pero no tengo tiempo ni para mí. A veces no me puedo ni bañar tranquila. Y si yo las quiero escuchar y quiero estar, les dijo que nos juntemos una vez al mes, que me manden sus mensajes que las voy a estar leyendo”, argumentó.

La mediática dijo que les pone likes o les “responde cortante”, pero después “habla de todo fluido”. “Es como que todo el tiempo estoy buscando el momento de hacer el 100 en cada lado y no solo dar el 50″, comentó.

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