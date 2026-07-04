El Club Atlético Temperley anuncia la próxima colecta de sangre para los chicos del Garrahan

La gente del Club Temperley durante la primera colecta de sangre del año para el Gandulfo.

La segunda campaña de donación de sangre ya está activa gracias al Club Atlético Temperley que pone a disposición sus instalaciones para concientizar y para obtener más donante voluntarios y habituales en la región. A través de Temperley Solidario y la Fundación Sueños Celestes se podrá asistir el jueves 30 de julio de 10 a 15.

La primera colecta del año fue un verdadero éxito, pero se realizó para ayudar al Hospital Gandulfo . En esta oportunidad se acercaran al club gasolero, los profesionales del Garrahan para hacer las extracciones y así abastecer el sector de hemoterapia para los chicos que llegan al hospital ubicado en CABA, desde distintos puntos del país.

Comprometidos. Temperley será sede de una jornada por los derechos de las personas con discapacidad

Valeria Aguilar que es miembro y voluntaria del área de Temperley Solidario contó: "Para nosotros y para mi en particular que soy donante de sangre activa en el Garrahan es muy importante que en el club se pueda realizar esta campaña para ayudar a tantos chicos que acceden al hospital público"

La campaña de donación de sangre para colaborar con los chicos del Hospital Garrahan se realizará dentro de las instalaciones del club, pero en el área donde está el jardín de infantes Sueños Celestes. Se podrá acceder por la entrada principal de 9 de Julio 360 para peatones o por Vicente López 1098, donde está el estacionamiento.

Los que quieran sumarse ya pueden reservar un turno a través de la app del Garrahan o en la web del hospital ya que es la forma para acceder a la colecta. "Al entrar para anotarse, hay que completar una encuesta para ir adelantando uno de los pasos principales antes de la extracción y se pide contestar esas preguntas de forma totalmente sincera porque es fundamental para que los profesionales se aseguren que era sangre está en condiciones para ser usada en sus pacientes", pidió Aguilar que al ser donante voluntaria y habitual está más que informada en el tema.

Las campañas externas que realiza el Garrahan permiten contar con componentes sanguíneos de donantes 100% voluntarios durante todo el año, por eso acceder a esta oportunidad en el barrio es fundamental porque acerca la alternativa de ayudar.

"Estamos muy emocionados de hacer este anuncio porque en la primera campaña del año para el Gandulfo nos fue tan bien que queremos que los socios, hinchas y vecinos puedan volver a sumarse porque se trata de una acción que salva vidas", pidió Aguilar.

Como en cada campaña que se realiza en el club, luego de la extracción se estará brindando algo caliente para tomar y para comer para cada uno de los donantes.

Durante la última colecta de sangre, se acercaron a donar 27 personas de las cuales lograron acceder a la extracción 25 de ellas. De esa cantidad, 6 donaron por primera vez y gracias a dicha campaña tan exitosa para el Gandulfo se anunció que con la sangre donada 75 pacientes podrán recibir transfusiones.

Donde anotarse y cuales son los requisitos para ser donante

Para reservar el turno y de esta manera colaborar con la organización de la jornada solidaria hay que entrar en garrahan.turnosapp.com y allí hay que acceder a la solapa de turnos donde se pedirá acceder con los datos personales o una cuenta de mail.

Luego se deberá llenar el formulario de una forma totalmente sincera y por último se podrá elegir el horario en el cual acercarse al club. Sobre los requisitos para poder ser donantes, advirtieron que se debe pesar más de 50 kilos, ser mayor de 18 años, gozar de buen estado de salud, tener más de un año de haberse sometido a piercing o tatuajes y se puede ir tras haber consumido un desayuno o almuerzo liviano.

También es importante llevar el DNI en mano y tener en cuenta que además de donar sangre, se podrá acceder al registro nacional de médula ósea.

Para más información entrar en las redes del club: @fsctemperleysolidario o en Facebook/Fsc Temperley Solidario