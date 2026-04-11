Temperley Solidario brindará una charla sobre la donación de sangre voluntaria

La promotora comunitaria de la donación voluntaria de sangre, Silvina Balmaceda estará en el vivo con la gente de Temperley.

A una semana de lo que será la primera colecta de sangre del año que encara el Club Atlético Temperley para colaborar con los pacientes del Hospital Gandulfo, ésta noche a las 22 desde la cuenta de Instagram @fsctemperleysolidario se van a despejar dudas respecto a la donación de sangre .

La iniciativa de Temeprley Solidario apunta no solamente para quienes vayan a participar de la campaña "Doná tu sangre Celeste" del sábado 18 en el Jardín de Infantes Sueños Celestes de 8 a 12, sino para todos los vecinos que quieran recibir información o despejar dudas ya que adelantaron que estarán abiertos a responder preguntas de quienes se conecten.

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Valeria Aguilar , voluntaria de Temperley Solidario , comentó: "Vamos a aclarar dudas porque el objetivo es concientizar. Los hospitales en general están con mucha demanda y siempre son más que necesarios los voluntarios, por eso apuntamos con este vivo a derribar mitos".

Junto a la voluntaria del Gasolero estará la promotora Comunitaria de la Donación Voluntaria de Sangre formada en el Hospital Garrahan, Silvina Balmaceda, quien especificó: "Lo de esta noche será una instancia más de la difusión de la campaña del sábado próximo. Siempre hay muchas dudas sobre la medicación que se toma, antibióticos, hepatitis y otras afecciones que a veces piensan que por ello no pueden ser donantes. Por eso hablaremos de cada caso".

La importancia de los donantes voluntarios que podrán participar de la jornada en Temperley

Lo más importante es tener presente que la sangre no se puede fabricar por lo que es importante que existan donantes voluntarios y habituales en cada campaña. Se trata de aquellos que se suman en esas colectas barriales que se hacen en instituciones o en este caso en el Club Temperley que cada año organiza estas jornadas.

"Tratar el tema de la importancia que existan donantes voluntarios es fundamental porque la demanda de sangre la tienen todos los hospitales. En este caso la colecta será para el Gandulfo, pero si alguien puede ir de manera espontánea a donar, los centros de salud reciben a los donantes durante todo el año", recalcó Balmaceda.

Por eso, la intención de esta noche es responder preguntas e informar. "Si bien tenemos algunos lineamientos para el vivo de hoy, también vamos a abrir el chat para que Silvia pueda responder todas las preguntas y consultas que vayan apareciendo en el transcurso de la charla", contó Aguilar que estará al frente del encuentro.

Cómo sumarse a la próxima campaña

Respecto a la colecta del sábado próximo, detallaron que la reserva de turnos viene muy bien, pero siguen sumando a personas que quieran donar.

Si bien ésta primera campaña de sangre del año es para ayudar a los pacientes del Hospital Gandulfo de Lomas, recalcaron que van a trabajar fuerte en la difusión para sumar muchos donantes y así poder colaborar también con otros hospitales de la zona que lo necesiten.

"El Centro Regional de Hemoterapia Tres de Febrero que estará a cargo de las extracciones, va a destinar un 70% de lo colectado para el Gandulfo y el resto será para otros centros de salud. Por eso, en esta oportunidad queremos y pedimos que se sume la comunidad para lograr juntos este objetivo", pidió Aguilar.

Además, recalcaron desde Temperley Solidario que se trata de la segunda jornada que se hace para ayudar con el Gandulfo y que si funciona como esperan, se podrán hacer una o dos más en lo que resta del año.

"Para nosotros Doná tu Sangre Celeste es una de las campañas que hacemos con una gran responsabilidad porque entendemos que se trata de concientizar sobre un acto que puede salvar muchas vidas. Por eso, hemos aprendido de cada jornada y gracias a ello intentamos que cada vez estos encuentros estén más organizados y con el fin de obtener cada vez más donantes", especificó la voluntaria de la fundación.

Para anotarse entrar en el siguiente link: https://form.jotform.com/fsctemperley/donatusangreceleste

Mirá el video del Club Temperley