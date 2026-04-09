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9 de abril de 2026
El domingo.

Temperley vuelve al Alfredo Beranger ante un rival que lo complica: Quilmes

En busca de su tercera victoria consecutiva como local, Temperley enfrentará al Cervecero, que también viene en alza, y que prevalece en el historial general.

Temperley tendrá una dura prueba ante Quilmes.

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Temperley volverá al estadio Alfredo Beranger después de dos fines de semana. Seguramente, el hincha Gasolero todavía disfrute del triunfo en el clásico contra Los Andes y se lo hará sentir a los jugadores. Pero, en busca de otra alegría en casa, se topará con uno de los rivales que más lo complicó en la historia: Quilmes.

El equipo de Nicolás Domingo jugó dos partidos como local en la presente temporada de la Primera Nacional, ambos con triunfos: Agropecuario Argentino de Carlos Casares (1-0) y Atlanta (2-1). Se viene el tercero…

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Si bien la última vez que se enfrentaron en Turdera fue victoria del Gasolero, el Cervecero lleva una ventaja de 11 partidos sobre un total de 87. Disputaron 22 encuentros en Segunda División, 39 en Primera B, 14 en Primera Nacional, 11 en Primera División y uno por Copa Competencia. En resumen, 34 éxitos de Quilmes (136 goles), 23 de Temperley (117 goles) y 30 empates.

Temperley vs. Quilmes, festejo
Chimino, Cólzera y Arregui en el triunfo de 2016.

Chimino, Cólzera y Arregui en el triunfo de 2016.

El último registro data del 20 de junio de 2024, con triunfo de Temperley 1-0, gol de Luis López, de cabeza, a los 32 minutos del segundo tiempo.

Pero, salvo la victoria en Primera División en el Torneo Transición 2016 por 2-0 -tantos de Ariel Cólzera y Patricio Romero-, en el ascenso hay que remontarse a la Primera B 1981 para dar con una victoria en 9 de Julio 360. Con goles de Eduardo Masotto, Norberto Ottaviani y Ricardo Dabrowski, se impuso por 3-1, marcando Osvaldo González para el conjunto visitante.

Entre el ’81 y el de 2004 pasaron otros cinco partidos en el Teatro de Turdera, con saldo de cuatro igualdades y un triunfo de Quilmes. Esa victoria se dio en los minutos finales de la temporada de la Primera Nacional 2022, con goles de Rafael Barrios, Ezequiel Navarro en contra y Mariano Pavone, mientras que Luis López y Facundo Callejo, de penal, marcaron para el Celeste.

Otros de Temperley como local

Primera Nacional 2021: 2-2 (Lucas Pittinari y Mauro Molina; Facundo Pons y Brandon Obregón).

Primera División 2015: 0-0.

Mariano Pavone, Quilmes
Mariano Pavone y su gol agónico para Quilmes en 2022.

Mariano Pavone y su gol agónico para Quilmes en 2022.

Primera B Nacional 1999/2000: 0-0.

Primera B Nacional 1996/97: 1-1 (Gustavo Gords; Alfredo Romero). Se jugó en Banfield.

Campeonato Nacional B 1988/89: 1-2 (Pablo Aranda; Jorge Di Gregorio y Javier Orengo).

Campeonato Nacional B 1987/88: 1-1 (Gustavo Crnko; Daniel Leani).

En Quilmes le cuesta más

La estadística de Temperley visitando a Quilmes es más contundente, ya que no lo derrota desde la Primera B 1974. A la fecha, jugaron 15 partidos más, en los que el Gasolero cosechó siete empates y ocho reveses.

Esa victoria, en un año inolvidable, fue el 9 de febrero de 1974 por 2-0, con goles de Horacio Agostinelli y Pedro Patti. Esa temporada Temperley fue campeón y ascendió a Primera División junto a Unión de Santa Fe.

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