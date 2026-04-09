Temperley vuelve al Alfredo Beranger ante un rival que lo complica: Quilmes

Temperley volverá al estadio Alfredo Beranger después de dos fines de semana. Seguramente, el hincha Gasolero todavía disfrute del triunfo en el clásico contra Los Andes y se lo hará sentir a los jugadores. Pero, en busca de otra alegría en casa, se topará con uno de los rivales que más lo complicó en la historia: Quilmes .

El equipo de Nicolás Domingo jugó dos partidos como local en la presente temporada de la Primera Nacional , ambos con triunfos: Agropecuario Argentino de Carlos Casares (1-0) y Atlanta (2-1). Se viene el tercero…

¿Suma o resta? Qué valor le dan en Temperley al empate con Midland tras ganar el clásico

Si bien la última vez que se enfrentaron en Turdera fue victoria del Gasolero , el Cervecero lleva una ventaja de 11 partidos sobre un total de 87. Disputaron 22 encuentros en Segunda División, 39 en Primera B, 14 en Primera Nacional, 11 en Primera División y uno por Copa Competencia. En resumen, 34 éxitos de Quilmes (136 goles), 23 de Temperley (117 goles) y 30 empates.

El último registro data del 20 de junio de 2024, con triunfo de Temperley 1-0, gol de Luis López, de cabeza, a los 32 minutos del segundo tiempo.

Pero, salvo la victoria en Primera División en el Torneo Transición 2016 por 2-0 -tantos de Ariel Cólzera y Patricio Romero-, en el ascenso hay que remontarse a la Primera B 1981 para dar con una victoria en 9 de Julio 360. Con goles de Eduardo Masotto, Norberto Ottaviani y Ricardo Dabrowski, se impuso por 3-1, marcando Osvaldo González para el conjunto visitante.

Entre el ’81 y el de 2004 pasaron otros cinco partidos en el Teatro de Turdera, con saldo de cuatro igualdades y un triunfo de Quilmes. Esa victoria se dio en los minutos finales de la temporada de la Primera Nacional 2022, con goles de Rafael Barrios, Ezequiel Navarro en contra y Mariano Pavone, mientras que Luis López y Facundo Callejo, de penal, marcaron para el Celeste.

Otros de Temperley como local

Primera Nacional 2021: 2-2 (Lucas Pittinari y Mauro Molina; Facundo Pons y Brandon Obregón).

Primera División 2015: 0-0.

Mariano Pavone, Quilmes Mariano Pavone y su gol agónico para Quilmes en 2022.

Primera B Nacional 1999/2000: 0-0.

Primera B Nacional 1996/97: 1-1 (Gustavo Gords; Alfredo Romero). Se jugó en Banfield.

Campeonato Nacional B 1988/89: 1-2 (Pablo Aranda; Jorge Di Gregorio y Javier Orengo).

Campeonato Nacional B 1987/88: 1-1 (Gustavo Crnko; Daniel Leani).

En Quilmes le cuesta más

La estadística de Temperley visitando a Quilmes es más contundente, ya que no lo derrota desde la Primera B 1974. A la fecha, jugaron 15 partidos más, en los que el Gasolero cosechó siete empates y ocho reveses.

Esa victoria, en un año inolvidable, fue el 9 de febrero de 1974 por 2-0, con goles de Horacio Agostinelli y Pedro Patti. Esa temporada Temperley fue campeón y ascendió a Primera División junto a Unión de Santa Fe.