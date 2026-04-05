Qué valor le dan en Temperley al empate con Midland tras ganar el clásico

Temperley enfrentó a Midland por la octava fecha del torneo de la Primera Nacional y cosechó una igualdad sin goles como visitante. El equipo dirigido por Nicolás Domingo sigue escalando posiciones en el campeonato y en el seno del plantel valoraron el empate por lo complejo del campo de juego y por haberse quedado con uno menos.

En ese contexto, el defensor Valentino Werro fue uno de los jugadores que opinó sobre las circunstancias del partido. Para Temperley es un punto que suma, ya que ahora se ubica con 12 unidades como uno de los escoltas de Tristán Suárez en la Zona B.

Sobre 7 partidos disputados en la Primera Nacional , el equipo de Nicolás Domingo disputó 5 fuera del Alfredo Beranger. Sólamente perdió uno ante Atlético Rafaela, le ganó a Los Andes en el clásico y el resto sumó de a uno.

En esa sintonía, Valentino Werro consideró que "estar en la posicion que estamos con los puntos que tenemos y la cantidad de goles en contra que sufrimos hace la diferencia al jugar de visitante que es complicado". Y apuntó: "Ahora se viene Quilmes y estamos con mucha expectativa".

Además, opinó sobre el césped sintético en el cual tuvieron que desempeñarse ante Midland. En ese aspecto, sostuvo: "Se dio un partido feo en una cancha que influye mucho en el trámite del partido, tuvimos las nuestras, ellos tuvieron lo suyo, pero no se pudo romper el cero". Asimismo, destacó sobre el punto conseguido: "Es un punto que a la larga va a servir".

"Fuimos a entrenar al Parque de Lomas pero no te acostumbras nunca al césped sintético porque la pelota se va para cualquier lado, pica el triple de lo que tiene que picar, mucha pelota en el aire por eso se nos complicó. Igualmente el punto sirve para lo que se viene", agregó.

Lo que viene para Temperley en la Primera Nacional

Ahora Temperley se enfocará en lo que será el próximo encuentro ante Quilmes en el Alfredo Beranger. El Gasolero recibirá al Cervecero en otro clásico de la zona sur del Gran Buenos Aires el próximo domingo 12 de abril desde las 15.30 por la novena fecha del torneo de la Primera Nacional. Se espera un gran marco de público en el Teatro de Turdera para dicho encuentro, ya que el Celeste volverá a jugar en su estadio tras la victoria ante Los Andes y es protagonista en el campeonato.

Luego del encuentro ante Quilmes, el equipo dirigido por Nicolás Domingo visitará a Colegiales en Munro por la décima fecha el domingo 19 de abril desde las 15 ante un rival que se encuentra en la zona baja de la tabla de posiciones.