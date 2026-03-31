Temperley tendrá un doble desafío en su visita a Libertad

En Temperley todavía dura la emoción por la victoria en el clásico frente a Los Andes . Sin embargo, el plantel de Nicolás Domingo ya se enfoca en el próximo desafío: Ferro Carril Midland . El Gasolero tendrá un duro escollo por delante contra uno de los clubes debutantes en la Primera Nacional.

Por la 8º fecha de la zona B, Temperley visitará este sábado el estadio Ciudad de Libertad , ubicado en el partido de Merlo. Pero, no se trata de un simple estadio por dos características: el Funebrero hace de su reducto una fortaleza -lo demuestran las estadísticas- y, además, presenta dificultades para sus rivales porque el campo de juego es de césped sintético, único entre las dos principales categorías de AFA , pero no del fútbol argentino.

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Cuando en 2019 F.C. Midland remodeló su estadio, sobre la avenida Eva Perón (exPatricios), entre las calles Viamonte y Padilla, en el barrio centro de la ciudad de Libertad, reemplazó el césped natural por 100% sintético. El otro de similares características lo tiene un club de la Primera C: Excursionistas . También lo implementó Cipoletti, de Río Negro en 2012, pero dio marcha atrás en 2020.

El equipo liderado técnicamente por Joaquín Iturrería se proclamó campeón de la temporada 2025 de la Primera B al obtener ambos torneos (Apertura y Clausura), con la particularidad de que apenas perdió dos partidos en su casa.

Por la 4º fecha del Apertura lo derrotó Brown de Adrogué (1-0) y por la 10º del Clausura lo venció Real Pilar (1-0). En la primera parte del año, tuvo un record de 7G, 2E y 1P (76.67%) y en la segunda mitad 8G, 1E y 1P (83.33%). Un exTemperley, hoy en Instituto de Córdoba, fue partícipe de la coronación: el arquero Lautaro Maldonado.

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En esta temporada 2026 de la Primera Nacional, jugó dos partidos en el Ciudad de Libertad: venció a Colegiales e igualó con Almagro. Además, por Copa Argentina dio el batacazo y eliminó por penales a Argentinos Juniors.

Gasoleros y Funebreros, 30 años después

Temperley y F.C. Midland se vieron las caras por última vez en el Apertura 1994 y Clausura 1995 de la Primera C, año en el que el Gasolero conducido por Mariano Biondi logró el ascenso en las finales contra Tristán Suárez.

En el estadio Alfredo Beranger, el 20 de agosto de 1994, Temperley se impuso por 1-0, con gol de Ángel Velázquez, mientras que el 17 de diciembre de 1995 igualaron 1-1 en libertad, tantos de Fernando Rodríguez y Ezequiel Llanos.

En la temporada anterior, el 7 de agosto por el Apertura ’93 empataron sin goles en Turdera, y el 18 de diciembre, por el Clausura 1994, el Funebrero se impuso por 2-1, con goles de Juan Cardozo y Cristian Walter Del Castillo -luego pasó a Temperley-, marcando Ezequiel Llanos para el Gasolero.