Tras sufrir un ACV, un ex árbitro de AFA volvió a la cancha para ver a Temperley.

Embed Tras sufrir un ACV, un ex árbitro de AFA volvió a la cancha para ver a Temperley. pic.twitter.com/9xHFNY5Ynj — Diario La Unión (@LaUnionDiario) March 24, 2026 Con el apoyo de su familia, Daniel de a poco se fue recuperando tras sufrir un fuerte ACV en abril del 2024. El proceso de rehabilitación fue largo: “hay días buenos y días malos, pero lo importante es no bajar los brazos y seguir”, cuenta Matías, el hijo menor, con el que comparte la pasión por el Gasolero.

Tras sufrir un ACV, un ex árbitro de AFA volvió a la cancha para ver a Temperley "Por suerte Temperley es una gran familia, y la gente es solidaria y te hace sentir cómodo". "Por suerte Temperley es una gran familia, y la gente es solidaria y te hace sentir cómodo", expresó sobre la visita al estadio durante el domingo, cuando Temperley le ganó a Atlanta 2-1.

El fútbol y Temperley como incentivo En el proceso de recuperación del ACV, el fútbol y su vínculo con Temperley fueron también una motivación importante. Seguir los partidos, hablar del club y mantenerse conectado con el equipo fue una forma de mantenerse enfocado en sus pasiones. Y eso se cristalizó con la vuelta a la cancha.

“Fue una emoción muy grande para nosotros. No fue solo el partido, sino todo lo que pasamos a diario”, añadió Margarita, esposa de Daniel y su gran sostén todos los días. Tras sufrir un ACV, un ex árbitro de AFA volvió a la cancha para ver a Temperley “Fue una emoción muy grande para nosotros. No fue solo el partido, sino todo lo que pasamos a diario”, contó Margarita, esposa de Daniel y su gran sostén todos los días.

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