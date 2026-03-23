Cómo será la venta de entradas para Banfield en la cancha de Temperley

El estadio de Temperley será el escenario de Banfield ante Real Pilar.

Banfield hará su estreno en la Copa Argentina 2026, este miércoles desde las 21.15 en el estadio Alfredo Beranger de Temperley. El equipo dirigido por Pedro Troglio enfrentará a Real Pilar por los 32avos de final del torneo más federal del país. El choque será ante un rival que milita en la Primera B.

En ese contexto, se dieron a conocer los precios de las entradas para la gente de Banfield que quiera acudir al estadio de Temperley . También, se informaron los días y horarios de la venta de localidades.

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Los hinchas y simpatizantes de Banfield que quieran presenciar el encuentro por Copa Argentina podrán adquirirlas a partir de este martes 24 y también el miércoles 25 de marzo de 10 a 17 en las boleterías del estadio Florencio Sola, ubicado en Arenales esquina Gallo, Banfield.

Mientras que los hinchas de Real Pilar podrán conseguir las localidades el miércoles 25 de marzo de 10 a 17 en las boleterías del estadio Carlos Barraza, ubicado en Avenida Fitz Roy.

Los precios de las localidades son menores popular (hasta 11 años): $40.000, las populares o generales $50.000 y las plateas $70.000.

Asimismo, no se venderán entradas en el estadio Alfredo Beranger de Temperley el día del partido.

banfield vs san telmo copa argentina Banfield perdió su último partido en Temperley por Copa Argentina.

Los antecedentes de Banfield en Temperley por Copa Argentina

Banfield disputó tres partidos por Copa Argentina en el estadio Alfredo Beranger de Temperley. Todos ellos correspondientes a la edición 2021.

Por los 32avos de final se impuso sobre Guemes de Santiago del Estero por 2 a 0 con goles de Luciano Pons y Giuliano Galoppo, luego le ganó a Deportivo Madryn por los 16avos de final por un marcador de 1 a 0 nuevamente con Luciano Pons como goleador de aquel encuentro. Mientras que por los octavos de final recibió un duro golpe al ser eliminado por San Telmo que lo venció por 1 a 0 con gol de Thomas Amilivia.

Será la cuarta vez que Banfield juegue un encuentro por Copa Argentina en Temperley, donde no quiere sorpresas y buscará sacar boleto hacia los 16avos de final en la edición 2026.