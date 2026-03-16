El pedido de Pedro Troglio a la dirigencia de Banfield para dar un "salto de calidad"

Mauro Méndez es el goleador de Banfield en el Torneo Apertura.

Pedro Troglio pidió por un futbolista a la dirigencia de Banfield.

Pedro Troglio y Banfield se encuentran en un momento del Torneo Apertura en el cual predomina la irregularidad. El Taladro muestra una cara como local y otra muy distinta como visitante, ya que aún no pudo ganar en dicha condición durante el campeonato. Por ahora, fuera de los playoff y con incertidumbre para lo que viene.

Sin embargo, el entrenador de Banfield ya se enfoca en lo que será el choque ante Tigre en Peña y Arenales del próximo viernes. El Taladro quiere dejar atrás lo que fue la derrota ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito y enfocarse en un partido crucial en la lucha por meterse dentro de los ocho primeros de la tabla en la zona A.

A pesar de los 10 puntos acumulados en igual cantidad de presentaciones, en Banfield saben que el principal objetivo es mantener la categoría. De todos modos, una de las buenas noticias en el plantel es el buen rendimiento de Mauro Méndez, quien lleva convertidos 5 goles en el Torneo Apertura y es el goleador del equipo.

Autor de 17 goles en 83 partidos, Méndez se fue de Estudiantes de La Plata a préstamo a mediados del año pasado: su cesión por 18 meses incluye una opción de compra de u$s 1,3 millón por el 100% de sus derechos económicos, según informó Banfield al momento de su contratación.

“Si queres un salto de calidad hay que comprar a Mauro Méndez, hay que levantar las inhibiciones y ver si podes meter ese salto de calidad. Trataremos de ser un club normal al llegar a las vacaciones, de no llegar inhibidos, no queremos otro mercado como éste que pasó”, declaró Troglio luego de la derrota de su equipo frente Rosario Central, en Arroyito. Una caída en la que el gol del Taladro lo convirtió Méndez.

Dentro de ese contexto, toma mayor relevancia el protagonismo del uruguayo dentro del equipo, quien supo complementarse con Tiziano Perrota en la ofensiva del Taladro.

mauro mendez taladro Mauro Méndez es el goleador de Banfield en el Torneo Apertura.

El análisis de Pedro Troglio tras la derrota de Banfield

Para Banfield fue su cuarta derrota consecutiva como visitante en el Torneo Apertura. Luego de caer ante Sarmiento, Belgrano y River, llegó la caída ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

En ese contexto, Troglio sostuvo: "Hicimos los méritos para ganarlo, pero cuando empezamos a perder a los jugadores que venian haciendo un gran partido empezamos a tener inconvenientes".

Asimismo, consideró que "teníamos 3 cinco de marca, el tema es que Di María recibe perfilado y tiene un tiempo más, son jugadores distintos". Y apuntó: "Tuvimos 4 o 5 contraataques para liquidarlo, pero no supimos aprovecharlas. Tengo que bancarme la que venga, trataremos de sumar".

Ahora Banfield ya se prepara para lo que será el partido del viernes desde las 21 ante Tigre en el Florencio Sola. El Taladro necesita los tres puntos para volver a meterse en zona de playoff.