Quién es el desconocido séptimo refuerzo de Banfield

Banfield no se retiró del mercado de pases. A los seis refuerzos que llegaron para la temporada 2026 una vez que el club logró levantar las inhibiciones, se sumará desde Colombia el juvenil Jaider Victoria , centro-delantero de 20 años, registrado por el Taladro previo al cierre del TMS.

El periodista Germán García Grova, especialista en mercado de pases, confirmó en su red social X (exTwitter) que “Jaider Victoria tiene un acuerdo verbal para convertirse en nuevo jugador de Banfield ” para la presente temporada.

Oriundo de San Juan, Chocó arribará a Peña y Arenales a préstamo desde Deportivo Pasto, sin cargo y opción de compra. Primeramente se incorporará a la División Reserva a cargo de Mariano Valentini hasta que la dirigencia encabezada por Matías Mariotto pueda resolver las inhibiciones vigentes de José Álvarez (Montevideo City Torque) e Yvo Calleros (Plaza Colonia).

Jaider Victoria se destaca en las selecciones juveniles de su país, especialmente la Sub-20, donde continúa en procesos de entrenamiento y desarrollo. En 2026 tiene una presencia por Copa Colombia y la otra por Liga DIMAYOR II.

Además de Banfield, hubo otros dos clubes interesados en contar con sus servicios. Uno de Brasil, América Futebol Clube, de Mina Gerais. Y otro de Argentina, Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza, para la Primera Nacional.

Los refuerzos de Banfield 2026

El entrenador Pedro Troglio atravesó una pretemporada sin refuerzos, pero con bajas en el plantel. Si bien el club tenía cerrado de palabra algunos nombres, las inhibiciones dificultaron la llegada de los nuevos integrantes.

Una vez que el club, a contrarreloj, pudo salir de esa situación, anunció a Thomas Rodríguez, Favio Álvarez, Ignacio Pais, Federico Anselmo, David Zalazar y Neyder Moreno, el otro colombiano, arribado desde Atlético Bucaramanga.