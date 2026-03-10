Pedro Troglio fue tentado por un club importante de Sudamérica: cuál fue la respuesta

El nombre de Pedro Troglio fue vinculado en las últimas horas a un grande del fútbol sudamericano. Para tranquilidad, el entorno del entrenador de Banfield desestimó ese interés y remarcó su total compromiso con el Taladro para lo que resta de la temporada de la Liga Profesional de Fútbol.

Deportivo Cali , de irregular comienzo en la Liga BetPlay, se interesó en el oriundo de Luján tras la salida de Alberto Gamero de El Azucarero, que cosecha 12 puntos en 10 fechas, producto de tres victorias, otros tantos empates y cuatro derrotas, la última como local de Once Caldas (0-2).

Entre un abanico de posibilidades estaba el nombre de Pedro Trogli o pero, al ser rechazado el ofrecimiento, la dirigencia anunció al venezolano Rafael Dudamel , exarquero que tuvo un paso por Quilmes en el año 1997.

Lo cierto es que todo quedó en la nada misma, con Troglio metido de lleno en el partido que Banfield jugará mañana desde las 17.30 ante su querido Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el estadio Florencio Sola.

El compromiso con Banfield no se negocia

El hincha de Banfield ama a Pedro Troglio. Tomó a Banfield en abril de 2025, con el equipo sumergido en una racha de 13 partidos sin triunfos y acosado con el descenso. Debut y triunfo, para en el Torneo Clausura lograr la permanencia.

En medio de un caos institucional, económico y financiero, Pedro Troglio asumió el compromiso de renovar contrato con Banfield hasta diciembre de 2026. A pesar de que la dirigencia no pudo retener a jugadores clave como Martín Río y Gonzalo Ríos, sumado a las inhibiciones que no le permitieron sumar refuerzos para la pretemporada, dio la cara y redobló la apuesta.

El descenso es el objetivo a dejar de lado, pero el técnico ya avisó que su ambición es poder clasificar a un torneo internacional para 2027. Nada lo mueve de Banfield, compromiso 100%. Cómo no lo van a querer.

Pedro Troglio y la oferta de la Selección de Honduras

El DT, que como futbolista fue subcampeón del mundo con la Selección Argentina en Italia 1990, reconoció meses atrás que estuvo cerca de dirigir a Honduras, país en el que dirigió con un éxito rotundo a Olimpia.

En el podcast “La Parrilla del Loco”, explicó que “tuve dos o tres veces la chance, lo que pasa es que estaba jugando instancias finales en los torneos de Concacaf y el presidente (de Olimpia) es como que no te cedía, porque decía `te cedo en esta instancia y pierdo el campeonato y me matan a mí’”.

“Lo que me interesa es entrar en una lista de cinco o seis técnicos. Me gustaría decir, me han considerado, ¿me toca o no me toca? Si me toca sería el hombre más feliz del mundo”, declaró. Su nombre fue considerado tras la no clasificación de Honduras al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.