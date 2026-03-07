El motivo por el que David Zalazar no es titular en Banfield

Desde su reciente llegada a Banfield , David Zalazar sumó minutos en todos los partidos que jugó el equipo por el Torneo Apertura y siempre fue el primer cambio elegido por Pedro Troglio , convirtiéndose así en una pieza importante del plantel. Sin embargo, hasta el momento, no fue titular.

Zalazar se ganó rápidamente un lugar en el equipo y, de a poco, su rol empieza a ser más importante, a pesar del poco tiene que tiene en el club. Hasta el momento, sumó 152 minutos y ya brindó una asistencia.

El mediocampista fue uno de los seis refuerzos que sumó Banfield una vez que pudo levantar las inhibiciones y su debut se dio en la derrota ante Racing. Después de eso, tuvo una participación destacada en la victoria ante Newell’s, también fue el primer cambio en la caída ante River y en el último partido ante Aldosivi tuvo cerca de convertir un gol olímpico.

A pesar de estos buenos ingresos, Pedro Troglio no le dio la posibilidad de arrancar de titular a este joven mediocampista, de 23 años, que llegó a préstamo desde Talleres de Córdoba. Pero hay una explicación. Y el propio futbolista lo dejó en claro en una entrevista con Código Banfield.

“Yo venía de no tener una pretemporada, que es fundamental para todo jugador. Le dije a Pedro que no estaba para jugar todo el partido pero que cuente conmigo para lo que sea y para jugar la cantidad de minutos que él quiera”, comentó Zalazar, dejando en claro el motivo de sus ingresos desde el banco de suplente.

troglio En Banfield, Troglio lo lleva de a poco a Zalazar.

Y en esa línea, agregó: “Me preparo todos los días para jugar los 90 minutos. Le agradezco a Pedro (Troglio) porque me da la confianza todos los partidos de ponerme media hora”.

Hasta el momento, Zalazar jugó 30 minutos ante la Academia, 45 ante Newell’s, 32 ante River y 45 ante Aldosivi, y por cualidades se convirtió en un jugador peligroso por las bandas, particularmente en los dos partidos de local. El miércoles, ante Gimnasia de La Plata, volverá a jugar de local. ¿Le tocará su oportunidad a David Zalazar?