sábado 07 de marzo de 2026
Escribinos
7 de marzo de 2026
A la expectativa.

El motivo por el que David Zalazar no es titular en Banfield

El volante se sumó hace un mes al equipo de Pedro Troglio y fue utilizado en los últimos cuatro partidos del Torneo Apertura, aunque en ninguno como titular.

david zalazar banfield

Desde su reciente llegada a Banfield, David Zalazar sumó minutos en todos los partidos que jugó el equipo por el Torneo Apertura y siempre fue el primer cambio elegido por Pedro Troglio, convirtiéndose así en una pieza importante del plantel. Sin embargo, hasta el momento, no fue titular.

Zalazar se ganó rápidamente un lugar en el equipo y, de a poco, su rol empieza a ser más importante, a pesar del poco tiene que tiene en el club. Hasta el momento, sumó 152 minutos y ya brindó una asistencia.

Lee además
Rodrigo Auzumedi tiene todo acordado con Lanús.
Cruza de vereda.

Rodrigo Auzmendi, a un paso de irse de Banfield y ser refuerzo de Lanús
Rodrigo Auzmedi, y su primer gol en Banfield. 
¿Qué pasará ahora?

Rodrigo Auzmendi, otra vez cerca de irse de Banfield

Por qué no lo elige Pedro Troglio para ser titular en Banfield

A pesar de estos buenos ingresos, Pedro Troglio no le dio la posibilidad de arrancar de titular a este joven mediocampista, de 23 años, que llegó a préstamo desde Talleres de Córdoba. Pero hay una explicación. Y el propio futbolista lo dejó en claro en una entrevista con Código Banfield.

“Yo venía de no tener una pretemporada, que es fundamental para todo jugador. Le dije a Pedro que no estaba para jugar todo el partido pero que cuente conmigo para lo que sea y para jugar la cantidad de minutos que él quiera”, comentó Zalazar, dejando en claro el motivo de sus ingresos desde el banco de suplente.

troglio
En Banfield, Troglio lo lleva de a poco a Zalazar.

En Banfield, Troglio lo lleva de a poco a Zalazar.

Y en esa línea, agregó: “Me preparo todos los días para jugar los 90 minutos. Le agradezco a Pedro (Troglio) porque me da la confianza todos los partidos de ponerme media hora”.

Hasta el momento, Zalazar jugó 30 minutos ante la Academia, 45 ante Newell’s, 32 ante River y 45 ante Aldosivi, y por cualidades se convirtió en un jugador peligroso por las bandas, particularmente en los dos partidos de local. El miércoles, ante Gimnasia de La Plata, volverá a jugar de local. ¿Le tocará su oportunidad a David Zalazar?

Temas
Seguí leyendo

Rodrigo Auzmendi, a un paso de irse de Banfield y ser refuerzo de Lanús

Rodrigo Auzmendi, otra vez cerca de irse de Banfield

El convenio que firmó Banfield para aumentar sus ingresos: de qué se trata

La Agencia Consular de Italia en Lomas celebra el Día de la Mujer junto a Cande Vetrano

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Cristian Lema recibió una insólita expulsión en su último partido en Lanús. video
En la despedida de José Sand.

La jugada que quebró la relación entre Lanús y Cristian Lema

Las más leídas

Te Puede Interesar

La víctima junto a una de las estafadoras.
Conmoción.

Trágica estafa en Lomas: le robaron sus ahorros para una "limpieza espiritual" y se suicidó