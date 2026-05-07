Banfield y las inhibiciones: cómo está el tema de cara al mercado de pases

Este viernes, Banfield cerrará el primer semestre con el cruce ante San Martín de Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina. Después de eso, pondrá su cabeza en el mercado de pases , pero primero deberá resolver el tema de las inhibiciones para incorporar futbolistas y potenciar el plantel en la Liga Profesional .

Como sucedió en los anteriores libros de pases, el Taladro aparece nuevamente como uno de los clubes inhibidos y por este motivo está imposibilitado de reforzarse con la llegada de nuevos jugadores.

Esto, obviamente, significa un problema para la dirigencia que encabeza Matías Mariotto , que en este receso de invierno podría perder a su máxima figura, el uruguayo Mauro Méndez , quien ya avisó que quiere dar un salto en su carrera. Si bien el Taladro haría uso de la opción de compra, esta decisión sería para sacar un redito económico, ya que el delantero busca una transferencia.

Lo que está registrado en la FIFA hasta el momento es un total de siete inhibiciones confirmadas , las cuales deberán serán levantadas en los próximos meses porque, de no conseguirlo, Banfield no podrá inscribir ningún futbolista nuevo en el próximo mercado de pases.

pedro-troglio-banfield El DT de Banfield necesita que se resuelva esta situación.

Por eso, en un contexto en el que puede perder a su futbolista más destacado y tiene la presión del entrenador Pedro Troglio por la llegada de refuerzos, este tema es de suma importancia para la actual dirigencia, que tuvo que luchar contra esta cuestión desde que tomó las riendas del club sobre finales del 2024.

Además de Banfield, qué otros clubes están inhibidos

Banfield no es el único club de la Argentina que se encuentra en esta situación. Además del Taladro, se encuentran otras instituciones de la Liga Profesional: Huracán, Unión, Independiente, Estudiantes de La Plata, Newell’s, Atlético Tucumán y Sarmiento. Y a ellos se le agregan Quilmes, de la Primera Nacional; Sacachispas, de la Primera C, y Sol de Mayo, del Federal A.

Sin embargo, el Taladro es el que se encuentra en la situación más delicadas. Esto se debe que es el único que, hasta el momento, tiene sobre sus espaldas un total de 7 inhibiciones. Más abajo aparece Huracán, con 3, y Quilmes, con dos. Todos los demás tienen una cada una.