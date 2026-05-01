Jugada: Banfield buscará comprar a Mauro Méndez para después venderlo

Banfield decidió hacer uso de la opción de compra por Mauro Méndez en el próximo mercado de pases y con esto traba la posibilidad de repesca que tenía Estudiantes de La Plata a partir de julio, algo que generaba preocupación por Peña y Arenales.

A pesar de la situación económica que atraviesa el club, la dirigencia que encabeza Matías Mariotto haría el esfuerzo para abonar la cifra -de U$S 1.300.000- que estipula el contrato del uruguayo para quedarse con el 100% de los derechos económicos y así poder negociar una posible venta en el receso de invierno, informó el periodista Matías Colombo, de Muy Banfield.

No se guardó nada. La fuerte autocrítica de Troglio tras el empate de Banfield en Tucumán

La idea del delantero y figura del equipo de Pedro Troglio es poder dar un salto en carrera , tanto a nivel económico y personal, y por eso analiza la posibilidad de cambiar de aire una vez que finalice el Torneo Apertura . Sin embargo, no se quiere ir sin dejarle nada al club. Por eso, en los próximos días comenzarían las charlas con el representante del futbolista para llegar a un acuerdo para que Banfield pueda hacer una diferencia con su transferencia.

Lo que aceleró la decisión de parte de Banfield fue la posibilidad de repesca que tenía Estudiantes, quien todavía es el dueño del pase de Méndez, en caso de que el Albiverde desechara la opción de compra. Y después de la última reunión que el goleador mantuvo con el presidente Mariotto, se comenzó a trabajar en ese sentido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maticolombo_/status/2050007023526596746&partner=&hide_thread=false El plan de #Banfield al día de hoy es COMPRAR a Méndez y poder VENDERLO.



El jugador tuvo una charla con Matías Mariotto, se reunió y se mantuvo en su postura de estar agradecido y que el club haga plata con dicho pase (detalle no menor), pero cree que es el momento de dar… https://t.co/Ldp89YSMZA pic.twitter.com/qDEvvbhcHh — Matias Colombo (@maticolombo_) May 1, 2026 Cuenta de X de Matías Colombo, periodista de Banfield.

En ese encuentro, según informó el medio partidario Muy Banfield, el delantero reiteró su postura de estar agradecido y de que el club haga plata con dicho pase, aunque reiteró que considera que es el momento de dar el salto económico y personal, fundamentalmente después del gran año en Banfield: 31 partidos, 9 goles y 5 asistencias, siendo partícipe en casi la mitad de los goles del equipo desde su llegada al club.

En Banfield, Mauro Méndez renació

Una grave lesión lo alejó de las canchas durante varios meses y eso le hizo perder el lugar que se había ganado en Estudiantes, que superpobló su puesto con jugadores como Guido Carrillo y Lucas Alario. Por eso, después del alta médica, jugó muy poco y la posibilidad de sumarse a Banfield significó una nueva oportunidad para él.

Así la vivió el delantero uruguayo, que rápidamente se ganó un lugar en el equipo titular y a fuerza de buenas actuaciones se convirtió en uno de los pilares del equipo de Troglio, a tal punto que hoy es considerado uno de los mejores delanteros del fútbol argentino.

Por eso, Méndez le tomó un cariño especial al club y así lo expresó en una de sus últimas entrevistas. "En Banfield volví a sentirme jugador, soy muy feliz acá. Trato de devolver todo ese cariño adentro de la cancha", remarcó. Y es por este motivo que ahora no se quiere ir sin dejarle nada al club.