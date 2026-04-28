A Banfield le espera un largo viaje para el próximo partido de Copa Argentina

Banfield ya tiene confirmada su próxima sede de Copa Argentina . Por los 16avos. de final, el Taladro deberá recorrer varios kilómetros para enfrentar a San Martín de Tucumán . Su destino será el estadio Padre Ernesto Martearena , de la provincia de Salta, en los primeros días del próximo mes.

Si bien el rumor había tomado fuerza y los había adelantado el entrenador Pedro Troglio en la conferencia de prensa post empate contra Atlético Tucumán, en las últimas horas se confirmó que el Taladro se medirá con el Ciruja en el estadio construido en 2001 y con aforo para 20.408 espectadores.

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El partido se jugará el viernes 8 de mayo, desde las 21.10, y en los próximos días la organización de la Copa Argentina comunicará cómo será el expendio de localidades. El ganador irá con Ferro Carril Midland, la sensación de esta temporada, que eliminó a Argentinos Juniors y Deportivo Morón.

Cuántos kilómetros recorrerá Banfield

Los hinchas de Banfield mostraron su total disconformidad en las redes sociales del club por el largo trayecto que deberán realizar hasta el Norte Argentino.

Desde el estadio Florencio Sola, hasta el Padre Ernesto Martearena hay 1.469 kilómetros, mientras que los tucumanos harán un recorrido de 309 kilómetros, tomando como punto de referencia el estadio La Ciudadela.

distancia de Banfield a Salta Los kilómetros que recorrerá Banfield.

Córdoba, San Luis o Mendoza eran las opciones entre las cuales se manifestaron los hinchas en desacuerdo con la sede instalada por la organización del certamen. Los estadios Mario Kempes, el Monumental Presidente Perón (Instituto), el Único de Villa Mercedes (La Pedrera) o el Malvinas Argentinas podrían haber equiparado el trayecto de los dos equipos.

En el interior por Copa Argentina

Banfield, a través de la Copa Argentina, ha jugado 13 partidos en distintas provincias, pero será la primera vez que lo haga en Salta.

Fuera de la provincia de Buenos Aires, el Taladro obtuvo siete triunfos, dos empates (se impuso en una definición por penales) y cuatro derrotas. Visitó Catamarca, San Luis, Formosa, Córdoba y Santa Fe.

2012: Catamarca, estadio Bicentenario, vs. Atlético de Rafaela 0-2 (Nicolás Capellino y Pablo Pavetti).

2013: Catamarca, estadio Bicentenario, vs. Central Norte de Salta 2-1 (Gustavo Toledo y Cristian Molina; Enzo Noir).

2013: Catamarca, estadio Bicentenario, vs. Juventud Antoniana de Salta 1-0 (Andrés Chávez).

2014: San Luis, estadio Juan Gilberto Funes, vs. Aldosivi de Mar del Plata 3-0 (Cristian Molina -2- y Leandro Chetti).

2015: Formosa, estadio Antonio Romero, vs. Sol de América de Formosa 1-0 (Nicolás Bertolo).

2015: Formosa, estadio Antonio Romero, vs. Boca Juniors 0-3 (Pablo Pérez, Agustín Calleri y Carlos Tevez).

2017: Formosa, estadio Antonio Romero, vs. Atlético de Rafaela 4-2 (Pablo Mouche -2-, Nicolás Bertolo y Gonzalo Bettini; Jorge Velázquez y Gonzalo Klusener).

Nicolas Bertolo, Banfield Banfield vs. Atlético de Rafaela, en Formosa.

2017: Córdoba, estadio Monumental Presidente Perón, vs. Godoy Cruz de Mendoza 1-2 (Darío Cvitanich; Victorio Ramis y Gastón Giménez).

2019: Santa Fe, estadio Coloso Marcelo Bielsa, vs. Talleres de Córdoba 0-0 (5-6 por penales).

2022: Córdoba, estadio Monumental Presidente Perón, vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2-0 (Ramiro Enrique y Jesús Dátolo).

2022: San Luis, estadio Juan Gilberto Funes, vs. Godoy Cruz de Mendoza 1-1 (Jesús Dátolo; Enzo Larrosa) y 3-1 por penales.

2022: Santa Fe, estadio Coloso Marcelo Bielsa, vs. Talleres de Córdoba 0-1 (Michael Santos).

2024: Córdoba, estadio Mario Kempes, vs. Independiente Rivadavia de Mendoza 2-1 (Bruno Sepúlveda y Milton Giménez; Victorio Ramis).