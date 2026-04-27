La fuerte autocrítica de Pedro Troglio tras el empate de Banfield con Atlético Tucumán

Banfield comienza a despedirse del Torneo Apertura. El Taladro consiguió un punto sobre el final ante Atlético Tucumán, en una actuación para nada convincente y Pedro Troglio lo hizo saber en la sala de conferencias de prensa posterior al encuentro. El equipo reaccionó en el final, pero la imagen que dejó Banfield no fue la esperada.

Es que Banfield salió a jugar el partido en Tucumán con una actitud timorata, tal cual sucedió en todos los partidos que disputó el Taladro como visitante en el presente torneo. Ante los dirigidos por Julio César Falcioni no fue la excepción y de no ser otra vez por Facundo Sanguinetti, quien lo salvó en varias ocasiones, el resultado final hubiera sido con derrota.

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El entrenador del Taladro se notó visiblemente molesto en la conferencia de prensa. Luego de su enojo la semana pasada con los periodistas presentes en el Florencio Sola, ahora llegó el turno de hacer una fuerte autocrítica.

“Me voy con una sensacion amarga, venimos haciendo buenos partidos de visitantes y hoy hicimos todo mal. En 1 año y pico este fue el primer partido donde desconocí totalmente el rendimiento del equipo”, aseguró Troglio de manera categórica.

Es que Banfield sufrió durante gran parte del partido. Eso se vio expresado en que sólo remató dos veces al arco en todo el encuentro y una de ellas fue el gol de Neyder Moreno sobre el final. El Taladro la pasó mal y la pelota nunca le llegó a Mauro Méndez y Tizziano Perrota, las esperanzas en ataque del equipo.

“No conectamos, la cancha no estaba del todo bien pero no es excusa. Me voy con un punto pero con la sensación amarga. El camino es el que veniamos haciendo, no el juego de hoy", expresó Pedro Troglio.

Además, precisó que "en el segundo tiempo salimos un poco mejor y nos hicieron el gol". Y apuntó: "No veo como un premio el punto, el equipo metió, buscó y encontró el gol”.

Asimismo, sostuvo: "Cuando perdes jugadores que son tus figuras, como Danilo Arboleda, está claro que se siente. Santiago Daniele lo hizo bien y sería injusto caer en ese lugar. Nuestro problema no fue la salida de Arboleda, fue en la generación de juego”.

troglio banfield Pedro Troglio analizó el rendimiento de Banfield en Tucumán.

Cómo quedó Banfield en la tabla del Torneo Apertura

Con el empate ante Atlético Tucumán, el Taladro ya quedó fuera de toda posibilidad de acceder a los playoffs del Torneo Apertura. Se ubica en la posición número 12 de la Zona B con 15 puntos, producto de 4 triunfos, 3 empates y 8 derrotas. Quedó a 6 unidades de Barracas Central, el último que estaría clasificando entre los 8 mejores, cuando resta un sólo partido para el final de la fase regular.

Justamente ante el Guapo cerrará su participación en el Torneo Apertura el próximo fin de semana. Nuevamente en condición de visitante, sabiendo que necesita sumar para las dos tablas: la anual y la de los promedios, pensando ya en el segundo semestre del año.

Ante San Martín de Tucumán por Copa Argentina

De todos modos, a Banfield le queda todavía por disputar antes del Mundial su encuentro por Copa Argentina ante San Martín de Tucumán. Todavía no es oficial, pero el encuentro se disputaría en el estadio Padre Martearena de Salta durante los primeros días de mayo.

En relación al partido que se viene por Copa Argentina, la reacción de Pedro Troglio no fue la mejor por la sede designada y ante la consulta apuntó: "Nos queda un partido más ante Barracas y después la Copa Argentina, que a ustedes les queda mucho más cerca que a nosotros en Salta”.

Fiel a su estilo, un Pedro Troglio auténtico no se calló nada. Sin pelos en la lengua, filoso y con la sinceridad de siempre.