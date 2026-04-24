Nicolás Meriano fijó un cambio de objetivo para Banfield

Nicolás Meriano , defensor de Banfield , confió después del empate contra Independiente Rivadavia de Mendoza que cambió radicalmente el objetivo que tenían en la recta final del Torneo Apertura , donde las chances de clasificación del Taladro se complicaron. Ahora apuntan a terminar lo mejor posible el semestre.

El Taladro quedó en el 12º puesto de la zona B, a seis puntos de Gimnasia y Esgrima La Plata y Barracas Central, con la misma cantidad en juego. Las chances están prácticamente complicadas para el equipo de Pedro Troglio.

“El principal objetivo que teníamos en estos tres partidos que quedaban del torneo era lograr la victoria, dar vuelta la imagen que teníamos. La ilusión que se tenía de ganar los tres partidos y ver qué pasaba, si podíamos entrar entre los ocho”, confesó el central en diálogo con Código Banfield.

El empate que a Banfield le cambió los planes

Banfield lleva una campaña irregular, con los 14 puntos obtenidos como local, ya que de visitante perdió los seis partidos. Encima, las dos fechas que le restan son a domicilio de Atlético Tucumán (domingo, a las 20) y Barracas Central.

Meriano Clásico del Sur Nicolás Meriano en el Clásico del Sur.

El 0-0 con la Lepra mendocina modificó los planes. “Con el empate puedo decir que el objetivo ya cambia, ahora sí es ganar la máxima cantidad (de puntos) que quedan en estos dos partidos. Para mí los seis puntos que quedan los tenemos que ganar, yo pienso así, creo que el club lo demanda también”, agregó.

Además, el exBelgrano de Córdoba apostó unas fichas a la Copa Argentina: “Creo que pasar de fase es el objetivo principal también”. Tras golear a Real Pilar por 3-0, se medirán con San Martín de Tucumán por los 16avos. de final.

Nicolás Meriano y su presente en Banfield

El rosarino lleva 10 partidos disputados en el Torneo Apertura, con algunos altibajos que reconoce y de los cuáles hizo autocrítica. “La confianza que recibí de parte del cuerpo técnico me hace brindar al máximo cada día como para que sea recíproco. Tuve algunos partidos que por detalles o errores, con penales o expulsiones, que te influyen. Creo que te ponés en el ojo de la gente, pero puertas adentro me toca vivirlos y saco lo mejor de mí”, manifestó Meriano.

Y agregó: “Tengo que convivir con eso, a medida que fui creciendo con los años me he dado cuenta de que se convive con el error y es donde más se aprende”.

Sin embargo afirmó que “el paso por Banfield en el aspecto profesional lo veo muy positivo, de mucho crecimiento. Soy muy perceptivo en la crítica del que te lo hace bien, del que te quiere construir. Escucho, aprendo, y lo estoy tratando de llevar a cabo achicando el margen de error al máximo para ser mejor”.