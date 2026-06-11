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11 de junio de 2026
La interna.

Victoria Villarruel, contra Manuel Adorni por su declaración jurada: "Me parece una vergüenza"

Victoria Villarruel arremetió contra Manuel Adorni por su declaración jurada que generó polémica y una crisis en el gobierno en los úlimos meses.

Victoria Villarruel arremetió contra Manuel Adorni

Victoria Villarruel arremetió contra Manuel Adorni

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia de Manuel Adorni y cuestionó duramente las explicaciones que brindó el jefe de Gabinete sobre su patrimonio y la presentación de su declaración jurada.

“¿Vicky le creés a Adorni?”, le preguntó un usuario en redes sociales. La respuesta de la titular del Senado fue contundente: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, escribió a través de su cuenta oficial de X.

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La crítica estuvo dirigida a las declaraciones realizadas por Manuel Adorni luego de hacer pública su declaración jurada patrimonial, en la que detalló bienes, ahorros en dólares y movimientos financieros que quedaron bajo análisis público en los últimos días.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete explicó que parte de los fondos declarados corresponden a ahorros acumulados fuera del sistema bancario y aseguró: “Ahorramos en negro como todos los argentinos”. Esa frase del funcionario libertario generó fuertes repercusiones políticas.

La polémica explicación de Manuel Adorni sobre su patrimonio

Manuel Adorni también sostuvo que una parte sustancial del crecimiento patrimonial familiar estuvo vinculada a inversiones en criptomonedas y afirmó que obtuvo ganancias cercanas a los US$300.000 mediante operaciones con Bitcoin. Las explicaciones del funcionario generaron cuestionamientos de distintos sectores políticos y la respuesta de Villarruel sumó un nuevo capítulo a las diferencias que mantienen ambos dirigentes dentro de La Libertad Avanza.

La vicepresidenta ya había expresado críticas hacia integrantes del entorno presidencial en otras oportunidades y su mensaje fue interpretado como una nueva señal de distanciamiento respecto de uno de los principales funcionarios del Gobierno nacional.

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