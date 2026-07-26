Lomas de Zamora, en modo gamer: se viene un gran torneo gratuito de videojuegos

Lomas de Zamora se prepara para vivir una verdadera fiesta gamer con un gran torneo de videojuegos organizado por el Municipio. Los vecinos van a poder jugar gratis con consolas, pantallas gigantes, tableros y juegos de mesa .

La competencia de e-sports se realizará el próximo jueves 30 de julio, desde las 14, en el Punto Digital Fiorito ubicado sobre la Avenida Presidente Perón y Recondo . A lo largo de la tarde habrá una Zona de Campeones, Zona Gamer y una Zona de Combate con diferentes juegos y desafíos para disfrutar entre amigos.

La primera mitad del torneo será de 14.30 a 16.00 con juegos como EA Sports 26 , Street Fighter , Kinect Sports Boxeo , UNO y Tutti Frutti . Mientras que a partir de las 16 habrá torneos de los títulos más populares del momento: Free Fire y Among Us , que reunirán a los participantes en emocionantes partidas donde pondrán a prueba su estrategia, habilidad y trabajo en equipo.

Tanto los joysticks como las pantallas estarán a cargo de la organización. Los vecinos solo tendrán que llevar su celular cargado. Para participar del torneo hay que llenar este formulario con los datos personales.

Con esta iniciativa, el Municipio busca promover espacios de encuentro, recreación e inclusión a través de la tecnología y los videojuegos, una industria que continúa creciendo y que cada vez convoca a más jóvenes en todo el país.

Un lugar en Fiorito que abre puertas al mundo tecnológico

El Punto Digital Fiorito fue inaugurado por el Municipio en 2021 junto a la Secretaría de Innovación Pública de la Nación con el objetivo de que los vecinos accedan a las nuevas tecnologías. El lugar está equipado con computadoras, un microcine con equipo de proyección, televisores LED, una sala de entretenimiento con consolas de videojuegos, home theatre, cámaras y micrófonos inalámbricos.

Más de 400 vecinos ya se sumaron a los cursos gratuitos que se dictan todos los meses con opciones como Habilidades narrativas y digitales, Producción creativa y laboral para redes sociales, Primeros pasos con la IA, Radio y podcast, Video para redes, Canva y Cine. Los interesados en anotarse en los cursos del mes de agosto tienen que llenar este formulario.