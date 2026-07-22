CGT, CTA y movimientos sociales se suman este miércoles a la marcha de los jubilados

La CGT encabezará este miércoles una movilización al Congreso junto a las dos CTA , la UTEP, organizaciones de jubilados y movimientos sociales. Protestarán por una recomposición de las jubilaciones y el cuestionamiento las políticas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

La convocatoria principal será en la Ciudad de Buenos Aires, donde los manifestantes se concentrarán desde las 15 en la esquina de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña para marchar luego hacia el Congreso Nacional.

La movilización tendrá como principales reclamos la defensa del sistema previsional, una recomposición de las jubilaciones y el rechazo a las políticas económicas implementadas por el Ejecutivo nacional.

Desde la central obrera señalaron que la convocatoria conjunta con las CTA y la UTEP busca mostrar la unidad del movimiento sindical y de las organizaciones sociales frente al ajuste impulsado por el Gobierno.

Plan de lucha contra Javier Milei

La protesta marcará además el inicio de una nueva etapa del plan de lucha tras el receso por el Mundial de Fútbol 2026. Los dirigentes sindicales ya adelantaron que el cronograma continuará con nuevas movilizaciones, entre ellas la tradicional marcha de San Cayetano prevista para el 7 de agosto, y no descartaron convocar a un paro general si no obtienen respuestas a sus reclamos.

Además de la manifestación en la Ciudad de Buenos Aires, habrá concentraciones y actos en distintas provincias organizados por las regionales de la CGT, las CTA y movimientos sociales, con actividades previstas en ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán.

Como consecuencia de la movilización, se esperan complicaciones para circular durante la tarde en las inmediaciones del Congreso y en otras arterias del centro porteño. También podrían registrarse cortes parciales y desvíos en distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

Los organizadores anticiparon que no informarán previamente los puntos donde podrían realizarse otras protestas para evitar que las fuerzas de seguridad impidan el avance de las columnas hacia los lugares previstos.