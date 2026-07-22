Lanús abre el playoffs de la Copa Sudamericana ante Cienciano

Lanús recibirá este miércoles a Cienciano, de Perú, por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, cuyo ganador avanzará a los octavos de final para enfrentarse con Botafogo, de Brasil, camino a la final a disputarse el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

El encuentro se jugará desde las 21.30, en el estadio Néstor Díaz Pérez, con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera, secundado por sus compatriotas Lubin Torrealba y Alberto Ponte. Cuarto árbitro: Yender Herrera. En el VAR y AVAR estarán los ecuatorianos Carlos Orbe y Byron Romero. Televisa: DSports.

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Con un solo refuerzo, el delantero paraguayo Allan Wlk , la baja de Marcelino Moreno y las ausencias por molestias musculares en los últimos dos amistosos de Ramiro Carrera y Dylan Aquin o, Lanús comienza la defensa del título, luego de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde enfrentó a Liga de Quito (Ecuador), Mirassol (Brasil) y Always Ready (Bolivia).

En el caso que los lesionados no lleguen al 100%, los reemplazantes serían Franco Watson y Lucas Besozzi , de acuerdo a los últimos ensayos. En la pretemporada realizó cuatro: Tigre, Huracán, Independiente y Barracas Central.

El objetivo máximo del equipo de Mauricio Pellegrino y del club era la Copa Libertadores, que no disputaba desde aquella final de 2007. Sin embargo, y a pesar de los tres triunfos en la Fortaleza, perdió en todas las salidas, dos de ellas en la altura: en El Alto (0-4) y en Quito (0-2). Esta última, por el nuevo reglamento, lo dejó sin chances de clasificación a una fecha del cierre de la fase de grupos.

Por su parte, Cienciano fue segundo en su grupo de la Copa Sudamericana, por detrás de Atlético Mineiro (Brasil), relegando a Juventud de las Piedras (Uruguay) con el que empató en Cusco en la última fecha, y Academia Puerto Cabello (Venezuela).

El Granate contra peruanos

Libertadores 2010 vs. Universitario: 0-2 en Lima, 0-0 en Buenos Aires.

Sudamericana 2018 vs. Sporting Cristal: 4-2 en Buenos Aires, 1-2 en Lima.

Sudamericana 2024 vs. Real Garcilaso: 2-1 en Buenos Aires, 2-0 en Cusco.

Sudamericana 2025 vs. Melgar: 3-0 en Buenos Aires, 1-0 en Arequipa.

Probables formaciones de Lanús y Cienciano

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Dylan Aquino; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Cienciano: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Kevin Becerra y Maximiliano Amondarain; Cristian Souza, Gerson Berreto, Santiago Arias y Marcos Martinich; Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Hora: 21.30. Árbitro: Alexis Herrera. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: DSports.