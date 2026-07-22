Banfield conserva su patrimonio: ya restauraron más de 45 cuadras empedradas

bBanfield tiene muchas calles empedradas que forman parte de la historia de la ciudad y le dan una belleza distintiva. Para garantizar su conservación sin alterar la estética original, el Municipio ya hizo intervenciones en más de 45 cuadras.

Adoquinadores de la Comunidad es el nombre del programa que se puso en marcha desde el año pasado en Lomas de Zamora con el objetivo de preservar el patrimonio urbano y mejorar la circulación mediante el trabajo de cuadrillas que desarrollan tareas minuciosas y artesanales.

Fanatismo. Tiene más de 60 camisetas de Banfield y un dilema que sorprendió: "No sé a quién dejárselas"

En el caso de Banfield ya desplegaron acciones sobre más de 5.000 metros cuadrados. En las últimas semanas realizaron obras de bacheo granítico sobre Belgrano, desde Serrano a Malabia (tres cuadras); Pueyrredón, de Maipú a Gascón (tres cuadras); y Viamonte, entre Chacabuco y Maipú (dos cuadras).

También hubo arreglos sobre Serrano, entre Belgrano y Alsina; Castro Barros, entre Belgrano y Alsina; y Cabrera, desde Alsina hasta Vergara. Mientras que en el lado Oeste trabajaron en calles como Alvear, entre French y Rodríguez Peña; Azara, de Larroque a Grigera; y Manuel Castro, entre Rodríguez Peña y Vieytes.

"Es la primera vez que veo un arreglo en el empedrado y me sorprendió gratamente por la forma y el cuidado con el que trabajaron. Es importante para cuidar la identidad del barrio", destacó Miguel, vecino de la calle Serrano. Las tareas incluyen la extracción de los adoquines deteriorados, la reconstrucción de los sectores comprometidos y la posterior recolocación de las piezas.

Además de formar parte de la identidad y la estética de los barrios, las calles empedradas son importantes porque reducen la velocidad de los vehículos y tienen muy buenos niveles de absorción de agua durante las lluvias. Adoquinadores de la Comunidad también se lleva adelante en cuadras de Temperley y Lomas.

Banfield: mejoraron el tránsito sobre la avenida Alsina

La avenida Alsina es una de las más importantes de Banfield. Para mejorar el tránsito y la seguridad vial, el Municipio llevó adelante obras de bacheo y reacondicionamiento.

Sobre el tramo que va desde Malabia hasta Gallo, en ambos manos de la avenida, hicieron bacheos para arreglar los sectores que estaban dañados. "Había partes que estaban rotas y ahora se puede andar mejor. Lo bueno es que lo hicieron rápido y no cortaron el tránsito", comentó Mariano Herrera, vecino de la zona.

Arreglos sobre la avenida Alsina.

También realizaron arreglos en el tramo de Alsina correspondiente a Lomas, que va desde Gallo hasta el cruce con Cerrito. Y ahora se enfocan en la última etapa que se extenderá hasta la intersección de la avenida con Florencio Varela, en Temperley.

Mientras que en la esquina de Alsina y Peña, en Banfield, hay un nuevo semáforo que forma parte de la renovación que se está haciendo en la avenida con trabajos de demarcación vial, reposición de carteles, reconstrucción de rampas para personas con movilidad reducida, pintura de cordones, despeje lumínico y reparación de luces.