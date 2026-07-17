El Museo Pío Collivadino de Banfield invita a disfrutar dos tardes gratuitas para chicos

En el museo de Banfield habrá cuentos, música en vivo, títeres y un taller para crear historias.

El Museo Pío Collivadino, ubicado en Medrano 165, Banfield Este, organizó dos propuestas gratuitas en el marco de las vacaciones de invierno para que las familias disfruten de tardes recreativas junto a los más chicos, al ser propuestas con cupos limitados se requiere una inscripción previa.

La primera actividad será el sábado 18 a las 17 con "Cuentoscleta", una experiencia de narración de cuentos que combina música en vivo, títeres y burbujas. Según describen "una aventura sobre ruedas donde las historias viajan, giran y nos invitan a pedalear con la imaginación". La propuesta tiene una duración aproximada de 45 minutos y está a cargo del equipo integrado por Débora, Cecilia y Santiago.

La segunda jornada será el sábado 25, también a las 17, con “Laboratorio de historias”, un taller de narrativa destinado a niños y niñas de entre 6 y 11 años. A través del juego, la música y la danza, los participantes podrán crear sus propios relatos y personajes. La actividad estará coordinada por los licenciados Magdalena Díaz y Pablo Ruocco.

¿Cómo inscribirse a las actividades por las vacaciones de invierno? Las dos propuestas son gratuitas, aunque cuentan con cupos limitados, por lo que es necesario realizar una inscripción previa. Para reservar un lugar se debe completar un formulario con nombre y apellido, DNI, teléfono de contacto y cantidad de asistentes.

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