Los antecedentes a favor de Talleres de Escalada sobre Brown de Adrogué

Talleres de Escalada y Brown de Adrogué se enfrentarán este sábado desde las 15 por la fecha número 26 de la Primera B. Será un duelo de realidades opuestas, ya que el Tallarín se encuentra luchando en los primeros puestos del campeonato, mientras que el Tricolor pelea por la permanencia en la categoría.

El estadio Pablo Comelli albergará una nueva edición del choque entre Talleres de Escalada y Brown de Adrogué , un duelo cargado de urgencias contemporáneas pero que arrastra un archivo estadístico que favorece con claridad al dueño de casa.

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Desde los primeros cruces de la década del 60 hasta la actualidad, el Tallarín ha sabido edificar una supremacía numérica que el Tricolor intentará romper en una de sus paradas más difíciles del año.

De acuerdo con los registros oficiales, ambas instituciones se han enfrentado en 33 oportunidades en el marco de los torneos oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Fueron 16 triunfos de Talleres de Escalada, 10 victorias para Brown de Adrogué y 7 empates.

La localía acentúa todavía más la tendencia en favor de los de Escalada. Recibiendo al conjunto de Adrogué en su estadio, Talleres de Escalada disputó 17 partidos: ganó 10, empató 3 y cayó únicamente en 4 ocasiones, anotando 28 tantos y recibiendo 21.

Talleres de Escalada y Brown de Adrogué volverán a verse las caras este sábado.

El origen de la rivalidad

El acta fundacional de este choque data del 16 de septiembre de 1961. Aquella tarde de sábado, por la 22° fecha del torneo de Primera C, se vieron las caras por primera vez en la historia en el Lorenzo Arandilla. El estreno fue un presagio de lo que dictaría el historial: un contundente 4 a 1 en favor de Talleres, gracias a los dobletes de Mentasti y León.

Durante décadas, los cruces se volvieron habituales en la tercera categoría, alternando rachas pero manteniendo siempre al Albirrojo un escalón por encima en el balance general.

El antecedente más cercano entre Talleres de Escalada y Brown de Adrogué

El último capítulo de esta zaga se escribió hace apenas unas semanas, el pasado 26 de mayo de 2026. En el marco de la quinta fecha (partido postergado) del actual torneo de la Primera B, Talleres pisó fuerte en Adrogué y se llevó los tres puntos al imponerse por 2 a 1.

Los goles de Pablo Cortizo (aplicando la inexorable 'ley del ex') y Leonel Barrios le dieron la alegría al conjunto albirrojo, mientras que descontó de manera transitoria Matías Sproat para el dueño de casa. Aquel triunfo rompió una paridad que se venía arrastrando desde sus cruces en la Primera Nacional 2024, temporada en la cual Talleres de Escalada ganó 2-0 como local y empataron sin goles en la segunda rueda.

El peso de la historia frente a la urgencia actual

Con la transmisión en directo pautada a través de la plataforma LPF Play, el partido de este sábado pondrá a prueba el valor de los antecedentes. ¿Pesará la historia y los 16 triunfos de Talleres de Escalada en el historial, o podrá Brown de Adrogué plantarse en el Pablo Comelli para recortar distancias en el historial y sumar tres puntos de oro para escapar del fondo? Los libros ya hablaron; ahora la palabra la tienen los protagonistas en el campo de juego.