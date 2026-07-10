Talleres de Escalada no pudo con Flandria y dejó dos puntos en el camino

Talleres no pudo destrabar el cerrojo de Flandria y resignó dos puntos clave en Escalada

En un encuentro de dientes apretados y pocas luces futbolísticas, Talleres de Escalada empató 1 a 1 ante Flandria en el Pablo Comelli, por la fecha 24 de la Primera B. El Tallarín volvió a sufrir la falta de contundencia en los últimos metros y no logró doblegar a un rival que hizo su negocio.

El partido comenzó con el libreto esperado: el dueño de casa asumió el protagonismo, manejando los tiempos en la mitad de la cancha, mientras que el Canario se replegó con orden, apostando a lastimar mediante réplicas rápidas o jugadas de pelota parada.

Hubo un quiebre en el encuentro que fue la expulsión de Facundo Ruiz. A partir de ese instante, Flandria se quedó con uno menos y la responsabilidad del partido fue toda de Talleres de Escalada que buscaba los tres puntos para treparse a la punta del campeonato.

La paridad se rompió cuando la visita capitalizó un desajuste defensivo local y Franco Costa enmudeció a las tribunas con una definición certera que puso en ventaja a los de Jáuregui. Para sorpresa de todos, Flandria se puso en ventaja y creció el nerviosismo de Talleres.

El empate llegó en el complemento para Talleres de Escalada

Obligado por las circunstancias y empujado por su gente, Talleres adelantó sus líneas en busca de la igualdad. Aunque la circulación careció de la fluidez de otras tardes, el premio a la insistencia llegó y con un golazo de Isaias Ciavarelli con una oportuna aparición puso el 1 a 1. Los minutos finales se consumieron entre la desesperación del local por conseguir la victoria y el oficio de Flandria para aferrarse a un punto valioso fuera de casa.

Dentro de lo negativo, Talleres de Escalada no aprovechó la caída de Excursionistas para quedar como único puntero en la categoría. Con un Flandria que jugó 80 minutos con uno menos apenas igualó 1-1 en Escalada y quedó escolta.

Con este resultado, el conjunto de Escalada masticó bronca por dejar pasar una gran oportunidad ante su público. De esta manera, Talleres de Escalada quedó como escolta de Arsenal con 46 puntos y en la próxima fecha el albirrojo visitará a Deportivo Armenio.