viernes 10 de julio de 2026
Escribinos
10 de julio de 2026
Se le escapó.

Talleres de Escalada no pudo con Flandria y dejó dos puntos en el camino

Talleres de Escalada empató 1 a 1 con Flandria en el estadio Pablo Comelli. Con este resultado, quedó como escolta de Arsenal, el único líder.

Talleres de Escalada no pudo con Flandria y sigue como escolta en la Primera B.

Talleres de Escalada no pudo con Flandria y sigue como escolta en la Primera B.

Talleres de Escalada no pudo con Flandria y sigue como escolta en la Primera B.

Talleres de Escalada no pudo con Flandria y sigue como escolta en la Primera B.

Flandria sorprende a Talleres en Escalada.

Flandria sorprende a Talleres en Escalada.

Flandria sorprende a Talleres en Escalada.

Flandria sorprende a Talleres en Escalada.

Talleres no pudo destrabar el cerrojo de Flandria y resignó dos puntos clave en Escalada

En un encuentro de dientes apretados y pocas luces futbolísticas, Talleres de Escalada empató 1 a 1 ante Flandria en el Pablo Comelli, por la fecha 24 de la Primera B. El Tallarín volvió a sufrir la falta de contundencia en los últimos metros y no logró doblegar a un rival que hizo su negocio.

El partido comenzó con el libreto esperado: el dueño de casa asumió el protagonismo, manejando los tiempos en la mitad de la cancha, mientras que el Canario se replegó con orden, apostando a lastimar mediante réplicas rápidas o jugadas de pelota parada.

Hubo un quiebre en el encuentro que fue la expulsión de Facundo Ruiz. A partir de ese instante, Flandria se quedó con uno menos y la responsabilidad del partido fue toda de Talleres de Escalada que buscaba los tres puntos para treparse a la punta del campeonato.

La paridad se rompió cuando la visita capitalizó un desajuste defensivo local y Franco Costa enmudeció a las tribunas con una definición certera que puso en ventaja a los de Jáuregui. Para sorpresa de todos, Flandria se puso en ventaja y creció el nerviosismo de Talleres.

El empate llegó en el complemento para Talleres de Escalada

Obligado por las circunstancias y empujado por su gente, Talleres adelantó sus líneas en busca de la igualdad. Aunque la circulación careció de la fluidez de otras tardes, el premio a la insistencia llegó y con un golazo de Isaias Ciavarelli con una oportuna aparición puso el 1 a 1. Los minutos finales se consumieron entre la desesperación del local por conseguir la victoria y el oficio de Flandria para aferrarse a un punto valioso fuera de casa.

Dentro de lo negativo, Talleres de Escalada no aprovechó la caída de Excursionistas para quedar como único puntero en la categoría. Con un Flandria que jugó 80 minutos con uno menos apenas igualó 1-1 en Escalada y quedó escolta.

Con este resultado, el conjunto de Escalada masticó bronca por dejar pasar una gran oportunidad ante su público. De esta manera, Talleres de Escalada quedó como escolta de Arsenal con 46 puntos y en la próxima fecha el albirrojo visitará a Deportivo Armenio.

Final del partido

Talleres de Escalada no pudo con Flandria y dejó dos puntos en el camino. Fue 1 a 1 en el estadio Pablo Comelli.

Lucas Licht busca respuestas en el banco de suplentes

Con los ingresos de Ignacio Colombini, Sebastián Álvarez y Santino Maldonado el Tallarín busca la victoria que se le está negando.

Talleres busca la punta pero no puede

Excursionistas empata con Comunicaciones y deja el liderazgo en la tabla de posiciones. Con el triunfo de Arsenal sobre el CADU, ahora el conjunto de Sarandí es puntero y Talleres queda relegado al segundo puesto por un punto de diferencia.

Se salva Flandria

Gran atajada de Szalich que nuevamente le gana el mano a mano a Samaniego. Talleres busca por todos lados el triunfo pero no puede conseguirlo.

¡¡¡GOOOOOOL DE TALLERES!!!

Gran derechazo de Isaias Ciavarelli para poner el 1 a 1. Talleres es más que Flandria y lo refleja en la red.

Talleres activo busca el empate

Luego de un centro desde la derecha apareció Matías Samaniego con un cabezazo que se fue cerca del primer palo defendido por Leonel Szalich.

Comenzó el segundo tiempo

Ya juegan el complemento Talleres de Escalada y Flandria.

Final del primer tiempo

Talleres de Escalada pierde ante Flandria por 1 a 0 al término de los primeros 45 minutos.

Increíble otra vez Talleres

El equipo de Lucas Licht estuvo otra vez a tiro del empate, pero Matías Samaniego de cabeza no estuvo fino para estampar la igualdad. Sigue perdiendo Talleres por 1 a 0.

Casi lo empata Talleres de carambola

Luego de una serie de rebotes en el área, Facundo Ruiz en su afán por despejar el balón, estuvo a punto de vulnerar su propia valla. Se salvó Flandria.

¡¡¡GOOOOOL DE FLANDRIA!!!

A la salida de un lateral, Flandria aprovechó un error en la defensa de Talleres y Franco Costa definió con el arco a su merced. El Canario vence 1 a 0 al Albirrojo.

Malas noticias para Flandria

El Canario se queda con uno menos tras la expulsión de Gonzalo Calabria.

Se salvó Talleres

Mauro Casoli evitó la caída de su valla tras un gran disparo de Nazareno Diosquez. El conjunto visitante es superior y merece el primero.

Comenzó el partido

Ya juegan Talleres de Escalada y Flandria en el estadio Pablo Comelli.

Formaciones confirmadas

Talleres: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Sebastián Gallardo; Federico Versaci, Juan Pablo Arango, Claudio Mosca, Isaías Ciavarelli; Matías Samaniego, Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.

Flandria: Leonel Szalich; Martín Correa, Facundo Ruiz, Matías Mariatti, Martín López; Alexis Dulón, Alejandro Nalerio, Franco Costa, Nazareno Diosquez; Gonzalo Calabria, Benjamín Giménez. DT: Jesús Díaz.

Ya se viene Talleres de Escalada ante Flandria

Todo listo para el choque que protagonizarán el Albirrojo y el Canario por la fecha número 24 de la Primera B.

Temas

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

Wanda estalló contra Mauro Icardi. 
Se pudrió todo.

Por qué Mauro Icardi y la China desataron la furia de Wanda