Talleres de Escalada no pudo con Flandria y dejó dos puntos en el camino

Talleres no pudo destrabar el cerrojo de Flandria y resignó dos puntos clave en Escalada
En un encuentro de dientes apretados y pocas luces futbolísticas, Talleres de Escalada empató 1 a 1 ante Flandria en el Pablo Comelli, por la fecha 24 de la Primera B. El Tallarín volvió a sufrir la falta de contundencia en los últimos metros y no logró doblegar a un rival que hizo su negocio.
El partido comenzó con el libreto esperado: el dueño de casa asumió el protagonismo, manejando los tiempos en la mitad de la cancha, mientras que el Canario se replegó con orden, apostando a lastimar mediante réplicas rápidas o jugadas de pelota parada.
Hubo un quiebre en el encuentro que fue la expulsión de Facundo Ruiz. A partir de ese instante, Flandria se quedó con uno menos y la responsabilidad del partido fue toda de Talleres de Escalada que buscaba los tres puntos para treparse a la punta del campeonato.
La paridad se rompió cuando la visita capitalizó un desajuste defensivo local y Franco Costa enmudeció a las tribunas con una definición certera que puso en ventaja a los de Jáuregui. Para sorpresa de todos, Flandria se puso en ventaja y creció el nerviosismo de Talleres.
El empate llegó en el complemento para Talleres de Escalada
Obligado por las circunstancias y empujado por su gente, Talleres adelantó sus líneas en busca de la igualdad. Aunque la circulación careció de la fluidez de otras tardes, el premio a la insistencia llegó y con un golazo de Isaias Ciavarelli con una oportuna aparición puso el 1 a 1. Los minutos finales se consumieron entre la desesperación del local por conseguir la victoria y el oficio de Flandria para aferrarse a un punto valioso fuera de casa.
Dentro de lo negativo, Talleres de Escalada no aprovechó la caída de Excursionistas para quedar como único puntero en la categoría. Con un Flandria que jugó 80 minutos con uno menos apenas igualó 1-1 en Escalada y quedó escolta.
Con este resultado, el conjunto de Escalada masticó bronca por dejar pasar una gran oportunidad ante su público. De esta manera, Talleres de Escalada quedó como escolta de Arsenal con 46 puntos y en la próxima fecha el albirrojo visitará a Deportivo Armenio.
Final del partido
Talleres de Escalada no pudo con Flandria y dejó dos puntos en el camino. Fue 1 a 1 en el estadio Pablo Comelli.
Lucas Licht busca respuestas en el banco de suplentes
Con los ingresos de Ignacio Colombini, Sebastián Álvarez y Santino Maldonado el Tallarín busca la victoria que se le está negando.
Talleres busca la punta pero no puede
Excursionistas empata con Comunicaciones y deja el liderazgo en la tabla de posiciones. Con el triunfo de Arsenal sobre el CADU, ahora el conjunto de Sarandí es puntero y Talleres queda relegado al segundo puesto por un punto de diferencia.
Se salva Flandria
Gran atajada de Szalich que nuevamente le gana el mano a mano a Samaniego. Talleres busca por todos lados el triunfo pero no puede conseguirlo.
¡¡¡GOOOOOOL DE TALLERES!!!
Gran derechazo de Isaias Ciavarelli para poner el 1 a 1. Talleres es más que Flandria y lo refleja en la red.
Talleres activo busca el empate
Luego de un centro desde la derecha apareció Matías Samaniego con un cabezazo que se fue cerca del primer palo defendido por Leonel Szalich.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan el complemento Talleres de Escalada y Flandria.
Final del primer tiempo
Talleres de Escalada pierde ante Flandria por 1 a 0 al término de los primeros 45 minutos.
Increíble otra vez Talleres
El equipo de Lucas Licht estuvo otra vez a tiro del empate, pero Matías Samaniego de cabeza no estuvo fino para estampar la igualdad. Sigue perdiendo Talleres por 1 a 0.
Casi lo empata Talleres de carambola
Luego de una serie de rebotes en el área, Facundo Ruiz en su afán por despejar el balón, estuvo a punto de vulnerar su propia valla. Se salvó Flandria.
¡¡¡GOOOOOL DE FLANDRIA!!!
A la salida de un lateral, Flandria aprovechó un error en la defensa de Talleres y Franco Costa definió con el arco a su merced. El Canario vence 1 a 0 al Albirrojo.
Malas noticias para Flandria
El Canario se queda con uno menos tras la expulsión de Gonzalo Calabria.
Se salvó Talleres
Mauro Casoli evitó la caída de su valla tras un gran disparo de Nazareno Diosquez. El conjunto visitante es superior y merece el primero.
Comenzó el partido
Ya juegan Talleres de Escalada y Flandria en el estadio Pablo Comelli.
Formaciones confirmadas
Talleres: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Sebastián Gallardo; Federico Versaci, Juan Pablo Arango, Claudio Mosca, Isaías Ciavarelli; Matías Samaniego, Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.
Así formamos hoy pic.twitter.com/tvg5qlZdCK— Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) July 10, 2026
Flandria: Leonel Szalich; Martín Correa, Facundo Ruiz, Matías Mariatti, Martín López; Alexis Dulón, Alejandro Nalerio, Franco Costa, Nazareno Diosquez; Gonzalo Calabria, Benjamín Giménez. DT: Jesús Díaz.
¡ ! Estos son los titulares para enfrentar a Talleres por la fecha 24 de la Primera B.#VamosFlandria pic.twitter.com/mClXc00Ik3— Club Social y Deportivo Flandria (@CSyDFlandria) July 10, 2026
Ya se viene Talleres de Escalada ante Flandria
Todo listo para el choque que protagonizarán el Albirrojo y el Canario por la fecha número 24 de la Primera B.
Por acá todo listo pic.twitter.com/hCJxj0A62m— Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) July 10, 2026