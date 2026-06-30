martes 30 de junio de 2026
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30 de junio de 2026
Volantazo.

Talleres de Escalada refuerza con experiencia el mediocampo

Claudio Mosca es la nueva cara de Talleres de Escalada en el mercado de pases invernal. Su último club fue Cipolletti de Río Negro, en el Torneo Federal A.

Claudio Mosca refuerza a Talleres de Escalada.

Claudio Mosca refuerza a Talleres de Escalada.

Talleres de Escalada es uno de los firmes candidatos al ascenso. El equipo de Lucas Licht se ubica segundo en la Primera B y en este semestre buscará darle forma a su sueño. Para eso, anunció la llegada de su primer refuerzo para la segunda rueda de campeonato. Se trata del experimentado Claudio Mosca.

El volante central, que también puede cumplir las funciones de interior o extremo izquierdo, es oriundo de Bernal y tiene 35 años. Cuenta con un amplio recorrido en el país y el extranjero, donde jugó en Bolivia y Chile. Su último paso fue en Cipolletti de Río Negro, en el Torneo Federal A.

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En la conferencia de prensa post triunfo frente al CADU (1-0), el entrenador se refirió al mercado de pases de Talleres de Escalada en los siguientes términos: “Veremos si se sumará algún jugador, la verdad que estoy muy contento con el plantel que tenemos, los chicos que están entienden cada uno su momento, todos están bien para jugar y si se puede jerarquizar el plantel lo vamos a hacer, pero no tengo ninguna desesperación”.

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Puertas adentro, cuerpo técnico y dirigencia coincidieron en la necesidad de potenciar el plantel. Y Claudio Mosca calza perfectamente en esa decisión.

Datos del nuevo refuerzo

Claudio Mosca comenzó su carrera futbolística en Arsenal de Sarandí. Luego su recorrido abarcó Nueva Chicago, Santiago Morning (Chile), Universitario de Sucre (Bolivia), Guillermo Brown de Puerto Madryn, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, San Luis de Quillota (Chile), Ferro Carril Oeste, San Miguel y Cipolletti de Río Negro. Con el club de la Patagonia interrumpió el vínculo que vencía en diciembre de 2026.

Su último partido fue el 14 de junio, frente a Costa Brava, de General Pico, La Pampa, con derrota de Cipolletti por 1-0 como visitante. Ingresó a los 79 minutos y dos después fue expulsado con roja directa, por lo que no fue convocado en las siguientes fechas ante Deportivo Rincón de Los Sauces, de Neuquén, y Fundación Amigos por el Deporte (FADEP), de Mendoza.

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