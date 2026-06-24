Lucas Licht va por todo junto a Talleres de Escalada

Se cerró la primera rueda del Torneo de Primera B , con un Talleres de Escalada al acecho del puntero, con el firme objetivo de continuar siendo protagonista para quedarse con uno de los dos ascensos, ya sea por Tabla Anual o Reducido. El equipo de Lucas Licht arrancará el segundo semestre como local de Defensores Unidos de Zárate.

Con la igualdad ante Comunicaciones (0-0) , el Albirrojo se ubica en la 4º colocación, con 39 puntos, a tres del líder Excursionistas. Entre ellos hay otros dos equipos que nunca bajaron la guardia: Arsenal y Villa Dálmine, ambos con 40.

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“Me hubiese gustado ganar, llevarme los tres puntos, pero hay que seguir trabajando y pensando en lo que viene que es el CADU”, apuntó sin más vueltas el entrenador.

Uno de los objetivos de Lucas Licht será mejorar la producción en el estadio Pablo Comelli, donde obtuvo el 56.67% de los puntos, perdiendo tres de los cuatro partidos disputados. La estadística la completa con cinco triunfos y dos empates.

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Por eso, arrancar con el Celeste de Zárate como local es un desafío importante, aunque el equipo tendrá las bajas de Fernando Enrique y Matías Samaniego.

“Sabemos que tenemos varios jugadores con cuatro amarillas, en algún momento iba a tocar, pero los chicos están preparados para el recambio, así que en ese sentido estamos tranquilos”, manifestó el exDT de Villa San Carlos.

El empate de Talleres de Escalada

El Bochi Licht, más allá de la bronca por no haber conseguido los tres puntos, se mostró contento por el idilio entre el hincha y el equipo, el único que quiso llevarse el triunfo.

“Creo que la gente un poco también se contacta con el equipo, con lo que hizo en el segundo tiempo, porque el primero no fue bueno. El equipo contagió con ganas de ir a buscar el resultado”, explicó sobre el desarrollo de las acciones de juego.

Leonel Barrios Talleres de Escalada No pasó del cero el equipo de Lucas Licht ante Comunicaciones.

Las palabras “decisión” e imprecisión” fueron a las que recurrió el técnico para graficar los problemas que tuvo Talleres de Escalada ante el conjunto de Agronomía. “Nos faltó decisión en el primer tiempo, sabíamos que el triunfo nos dejaba a un punto del puntero y terminábamos la primera parte del torneo segundos”.

En esa línea agregó que “eso nos llevó a la desesperación de estar imprecisos en el primer tiempo. Con más ganas y desequilibrio por los costados tuvimos nuestras chances. Comunicaciones se cerró bien, hizo su juego y saca un punto que creo es mucho por lo que hicimos en el segundo tiempo”.

Primera B: los cuatro de arriba locales

Además de Talleres de Escalada recibiendo a Defensores Unidos de Zárate, el puntero Excursionistas hará lo propio contra Deportivo Merlo; Arsenal tendrá la visita de Sportivo Dock Sud; y Villa Dálmine será anfitrión de Deportivo Camioneros.