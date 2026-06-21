Talleres de Escalada no pudo con Comunicaciones y se alejó de los primeros puestos en la Primera B

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Talleres y Comunicaciones aburrieron en Escalada y repartieron puntos en el cierre de la primera rueda

En un encuentro chato y con pocas emociones, Talleres de Escalada y Comunicaciones empataron 0 a 0 en el Pablo Comelli, por la fecha 21 de la Primera B Metropolitana. El equipo de Lucas Licht dejó pasar una oportunidad clave para meterle presión al líder del campeonato.

Desde el inicio, el partido se tornó sumamente friccionado en la mitad de la cancha. Talleres intentó adueñarse de la pelota bajo la conducción de Fernando Enrique, pero chocó constantemente contra un bloque defensivo muy sólido propuesto por el "Cartero". La visita, replegada y apostando a la contra, inquietó poco el arco local.

En el complemento, ambos entrenadores movieron el banco de suplentes para romper la monotonía. Sergio Leroy refrescó el ataque de Comunicaciones, mientras que Licht mandó a la cancha a Mateo Muñoz buscando mayor peso en el área rival. A pesar de las variantes y de los centros desesperados sobre el final, la falta de claridad reinó en Timote y Manuel Castro.

Panorama en la tabla de posiciones de la Primera B

El pitazo final decretó un reparto de puntos que dejó sabor a poco en Escalada. Sigue tercero en las posiciones con 40 puntos, pero perdió terreno en la pelea de arriba. Por su parte, Comunicaciones se llevó un punto valioso para mantenerse octavo con 31 puntos.

En la próxima fecha, Talleres de Escalada recibe a Defensores Unidos de Zárate el sábado desde las 15 en el Pablo Comelli.