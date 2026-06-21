Talleres de Escalada no pudo con Comunicaciones y se alejó de los primeros puestos en la Primera B

Talleres y Comunicaciones aburrieron en Escalada y repartieron puntos en el cierre de la primera rueda
En un encuentro chato y con pocas emociones, Talleres de Escalada y Comunicaciones empataron 0 a 0 en el Pablo Comelli, por la fecha 21 de la Primera B Metropolitana. El equipo de Lucas Licht dejó pasar una oportunidad clave para meterle presión al líder del campeonato.
Desde el inicio, el partido se tornó sumamente friccionado en la mitad de la cancha. Talleres intentó adueñarse de la pelota bajo la conducción de Fernando Enrique, pero chocó constantemente contra un bloque defensivo muy sólido propuesto por el "Cartero". La visita, replegada y apostando a la contra, inquietó poco el arco local.
En el complemento, ambos entrenadores movieron el banco de suplentes para romper la monotonía. Sergio Leroy refrescó el ataque de Comunicaciones, mientras que Licht mandó a la cancha a Mateo Muñoz buscando mayor peso en el área rival. A pesar de las variantes y de los centros desesperados sobre el final, la falta de claridad reinó en Timote y Manuel Castro.
Panorama en la tabla de posiciones de la Primera B
El pitazo final decretó un reparto de puntos que dejó sabor a poco en Escalada. Sigue tercero en las posiciones con 40 puntos, pero perdió terreno en la pelea de arriba. Por su parte, Comunicaciones se llevó un punto valioso para mantenerse octavo con 31 puntos.
En la próxima fecha, Talleres de Escalada recibe a Defensores Unidos de Zárate el sábado desde las 15 en el Pablo Comelli.
Final del partido
Talleres de Escalada y Comunicaciones empataron 0 a 0 por la fecha número 21 de la Primera B.
Increíble lo que se perdió Talleres
En una serie de rebotes en el área, la pelota le quedó al ingresado Arango y no pudo definir ante la salida de Germán Yacaruso.
Talleres tuvo la más clara del segundo tiempo
Una buena asociación en ataque, dejó a Mateo Muñoz en una buena posición y casi marca el primero para Talleres. Se fue muy cerca del primero palo.
Lo tuvo Comunicaciones
En un contragolpe casi letal, Jeremías Heidenreich estuvo muy cerca de poner arriba en el marcador a Comunicaciones pero no estuvo fino en la definición. Gran chance desperdiciada para la visita.
Talleres protagonista y Comunicaciones replegado
El Tallarín tiene el predominio del balón, pero no es punzante. Por su parte, Comunicaciones busca un contragolpe para sorprender al local.
Talleres no puede con Comunicaciones y se aleja de los primeros puestos.
Increíble como se lo perdió Talleres
Buen desborde por la derecha y Matías Samaniego no llegó a empujarla.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan el complemento Talleres de Escalada y Comunicaciones
Final del primer tiempo
Talleres de Escalada y Comunicaciones igualan 0 a 0 al término de los primeros 45 minutos.
Se lo perdió Talleres de Escalada
Luego de una buena habilitación quedó Matías Samaniego mano a mano con el arquero y no pudo definir. Gran chance que perdió Talleres.