domingo 21 de junio de 2026
Escribinos
21 de junio de 2026
En Timote y Castro.

Talleres de Escalada no pudo con Comunicaciones y se alejó de los primeros puestos en la Primera B

Talleres de Escalada no supo como vulnerar a Comunicaciones y dejó pasar la chance de arrimarse a la punta en la Primera B. Fue 0 a 0 en el Pablo Comelli.

Diario La Unión | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Talleres y Comunicaciones igualaron sin goles en Escalada.

Talleres y Comunicaciones igualaron sin goles en Escalada.

Talleres y Comunicaciones igualaron sin goles en Escalada.

Talleres y Comunicaciones igualaron sin goles en Escalada.

Talleres y Comunicaciones igualan sin goles en Escalada.

Talleres y Comunicaciones igualan sin goles en Escalada.

Talleres y Comunicaciones igualan sin goles en Escalada.

Talleres y Comunicaciones igualan sin goles en Escalada.

Talleres no puede con Comunicaciones y se aleja de los primeros puestos.

Talleres no puede con Comunicaciones y se aleja de los primeros puestos.

Talleres no puede con Comunicaciones y se aleja de los primeros puestos.

Talleres no puede con Comunicaciones y se aleja de los primeros puestos.

Live Blog Post

Talleres y Comunicaciones aburrieron en Escalada y repartieron puntos en el cierre de la primera rueda

En un encuentro chato y con pocas emociones, Talleres de Escalada y Comunicaciones empataron 0 a 0 en el Pablo Comelli, por la fecha 21 de la Primera B Metropolitana. El equipo de Lucas Licht dejó pasar una oportunidad clave para meterle presión al líder del campeonato.

Desde el inicio, el partido se tornó sumamente friccionado en la mitad de la cancha. Talleres intentó adueñarse de la pelota bajo la conducción de Fernando Enrique, pero chocó constantemente contra un bloque defensivo muy sólido propuesto por el "Cartero". La visita, replegada y apostando a la contra, inquietó poco el arco local.

En el complemento, ambos entrenadores movieron el banco de suplentes para romper la monotonía. Sergio Leroy refrescó el ataque de Comunicaciones, mientras que Licht mandó a la cancha a Mateo Muñoz buscando mayor peso en el área rival. A pesar de las variantes y de los centros desesperados sobre el final, la falta de claridad reinó en Timote y Manuel Castro.

Panorama en la tabla de posiciones de la Primera B

El pitazo final decretó un reparto de puntos que dejó sabor a poco en Escalada. Sigue tercero en las posiciones con 40 puntos, pero perdió terreno en la pelea de arriba. Por su parte, Comunicaciones se llevó un punto valioso para mantenerse octavo con 31 puntos.

En la próxima fecha, Talleres de Escalada recibe a Defensores Unidos de Zárate el sábado desde las 15 en el Pablo Comelli.

Live Blog Post

Final del partido

Talleres de Escalada y Comunicaciones empataron 0 a 0 por la fecha número 21 de la Primera B.

Live Blog Post

Increíble lo que se perdió Talleres

En una serie de rebotes en el área, la pelota le quedó al ingresado Arango y no pudo definir ante la salida de Germán Yacaruso.

Live Blog Post

Talleres tuvo la más clara del segundo tiempo

Una buena asociación en ataque, dejó a Mateo Muñoz en una buena posición y casi marca el primero para Talleres. Se fue muy cerca del primero palo.

Live Blog Post

Lo tuvo Comunicaciones

En un contragolpe casi letal, Jeremías Heidenreich estuvo muy cerca de poner arriba en el marcador a Comunicaciones pero no estuvo fino en la definición. Gran chance desperdiciada para la visita.

Live Blog Post

Talleres protagonista y Comunicaciones replegado

El Tallarín tiene el predominio del balón, pero no es punzante. Por su parte, Comunicaciones busca un contragolpe para sorprender al local.

talleres y comunicaciones
Talleres no puede con Comunicaciones y se aleja de los primeros puestos.

Talleres no puede con Comunicaciones y se aleja de los primeros puestos.

Live Blog Post

Increíble como se lo perdió Talleres

Buen desborde por la derecha y Matías Samaniego no llegó a empujarla.

Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo

Ya juegan el complemento Talleres de Escalada y Comunicaciones

Live Blog Post

Final del primer tiempo

Talleres de Escalada y Comunicaciones igualan 0 a 0 al término de los primeros 45 minutos.

Live Blog Post

Se lo perdió Talleres de Escalada

Luego de una buena habilitación quedó Matías Samaniego mano a mano con el arquero y no pudo definir. Gran chance que perdió Talleres.

Live Blog Post

Talleres choca contra sus imprecisiones

En un partido desprolijo, Talleres no puede y sufre en un campo de juego difícil para imponer condiciones. Siguen 0 a 0 a falta de tres minutos para que finalice la primera etapa.

Live Blog Post

Todos piden penal, pero no le dan

Una serie de empujones en el área y el pedido de penal para Talleres que no fue. Primera polémica de la tarde.

Embed

Live Blog Post

Llegó Talleres con la primera aproximación

Con un disparo de Federico Versaci el tallarín llegó al arco contrario.

Live Blog Post

La primera clara la tuvo Comunicaciones

Una jugada asociada en ataque para Comunicaciones terminó con un remate de Pablo Ruiz que se fue por arriba del travesaño.

Live Blog Post

Comenzó el partido

Ya juegan Talleres de Escalada y Comunicaciones por la fecha número 21 de la Primera B.

Live Blog Post

Ya se viene Talleres de Escalada ante Comunicaciones

Formaciones confirmadas:

Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Sebastián Gallardo, Mateo del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Isaías Ciavarelli; Matías Samaniego, Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.

Embed

Comunicaciones: Germán Yacaruso; Ivo Cabrera, Gonzalo Zabala, Facundo Fabello, Luciano Brítez; Sebastián Carruega, Tomás Friesel, Cristian Vázquez, Pablo Ruiz; Conrado Puigdellivol y Jeremías Heidenreich. DT: Sergio Leroy.

Embed

Árbitro: Gabriel Gutiérrez.

Estadio: Pablo Comelli.

TV. LPF Play.

Temas

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

Los Bomberos de Lomas controlaron el incendio en Banfield.
Anoche.

Susto en Banfield: se prendió fuego un supermercado y hubo daños