Maxi Guidici contra Juliana Díaz de Gran Hermano: "Su salud mental..."

Maxi Guidici y Juliana Díaz, en otros tiempos.

En medio de la visita de Juliana Díaz a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, que terminó el jueves, y su polémica participación en reality de Telefe, reapareció Maxi Guidici, su ex y también exjugador del certamen y lanzó una dura frase sobre la santafesina.

Juliana Díaz, en su visita, se vinculó con Fabio Agostini y luego con Matías Hanssen, a quien se acercó solo por juego. Además, protagonizó peleas, como con Luana Fernández.

MAXI, EX GH, SOBRE TINI: “SU SALUD MENTAL NO ES LA MEJOR”



Se prende LA LINTERNA de lunes a viernes de 14hs a 15hs con@laubfal @FlorCabreraGH y @agus_rey pic.twitter.com/79sLhlSsZn — Bondi (@bondi_liveok) August 4, 2026 El cordobés habló en La Linterna por Bondi Live y analizó el comportamiento de su ex tras estar en pareja por casi un año. "Tiene su parte súper dulce y su lado re lindo y amable. Por las buenas es todo muy lindo", reconoció, pero sentenció: "Por las malas… Su salud mental no es la mejor que digamos".

Maxi Guidici, lapidario con Juliana Díaz Además, Maxi Guidici fundamentó su punto de vista sobre las actitudes de la jugadora dentro de Gran Hermano en esta ocasión: "Pasa más por ahí que por su personalidad".

Maxi Guidici contra su ex Juliana Díaz. El noviazgo entre ambos finalizó en medio de escándalos y filtraciones de videos violentos que lastimaron la relación. Aunque el vínculo parecía sano en un comienzo, la convivencia diaria terminó de la peor forma. Hoy, las declaraciones del cordobés suman más tensión a la estadía de la visita más polémica de la casa.

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