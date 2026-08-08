domingo 09 de agosto de 2026
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8 de agosto de 2026
Se armó.

Maxi Guidici contra Juliana Díaz de Gran Hermano: "Su salud mental..."

Juliana Díaz tuvo una polémica visita a Gran Hermano Generación Dorada y Maxi Guidici, su ex, fue lapidario con sus actitudes dentro de la casa.

Maxi Guidici y Juliana Díaz, en otros tiempos.&nbsp;

Maxi Guidici y Juliana Díaz, en otros tiempos. 

En medio de la visita de Juliana Díaz a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, que terminó el jueves, y su polémica participación en reality de Telefe, reapareció Maxi Guidici, su ex y también exjugador del certamen y lanzó una dura frase sobre la santafesina.

Juliana Díaz, en su visita, se vinculó con Fabio Agostini y luego con Matías Hanssen, a quien se acercó solo por juego. Además, protagonizó peleas, como con Luana Fernández.

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El cordobés habló en La Linterna por Bondi Live y analizó el comportamiento de su ex tras estar en pareja por casi un año. "Tiene su parte súper dulce y su lado re lindo y amable. Por las buenas es todo muy lindo", reconoció, pero sentenció: "Por las malas… Su salud mental no es la mejor que digamos".

Maxi Guidici, lapidario con Juliana Díaz

Además, Maxi Guidici fundamentó su punto de vista sobre las actitudes de la jugadora dentro de Gran Hermano en esta ocasión: "Pasa más por ahí que por su personalidad".

Maxi Guidici contra su ex Juliana Díaz.

Maxi Guidici contra su ex Juliana Díaz.

El noviazgo entre ambos finalizó en medio de escándalos y filtraciones de videos violentos que lastimaron la relación. Aunque el vínculo parecía sano en un comienzo, la convivencia diaria terminó de la peor forma. Hoy, las declaraciones del cordobés suman más tensión a la estadía de la visita más polémica de la casa.

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