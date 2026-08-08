Se realizará una bicicleteada en Lomas de Zamora a beneficio de los chicos que asisten al Hospital Esteves

Primera bicicleteada solidaria desde la Plaza Grigera de Lomas de Zamora hasta el Hospital Esteves.

Con el objetivo de ayudar a los niños y niñas que asisten a AIPANN en el Hospital Esteves, ubicado en Garibaldi 1661, el domingo 23 se realizará una bicicleteada solidaria desde la Plaza Grigera de Lomas de Zamora a las 9. La propuesta es gratuita y convoca a vecinos de todas las edades a pedalear y colaborar con una donación.

"Ayudarnos a ayudar", describió Gabriela Gamarra, organizadora de la iniciativa, quienes deseen participar podrán acercar alimentos no perecederos, elementos de higiene personal, juguetes destinados a los chicos de AIPANN, que es la Atención Integral para Niños y Niñas, un dispositivo público de salud mental infantojuvenil que funciona en el Hospital Esteves.

En el caso de que haya gente que no pueda ir, pero que quiera colaborar igual, puede acercar las donaciones a la bicicletería que funciona en la casa de Gabriela "Bicicletería Parodi", ubicada en Estrada 1577, Banfield, de 16 a 20 de lunes a viernes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabita (Bicicleteria Parodi)Carlos Bakus (@bicisolidaria._2026) El camino de la bicicleteada de Lomas de Zamora a Temperley El recorrido partirá desde la plaza céntrica de Lomas de Zamora y continuará por las calles Sáenz, Payró, Laprida, Colombres, Molina Arrotea, Oliden y Garibaldi, hasta llegar al Hospital Esteves.

"Es una bicicleteada familiar", detalló Gabriela y agregó "vamos a ir a velocidad amigo, tranquilos, despacito, de paseo". Además, se recomiendan asistir con la bicicleta en buenas condiciones y en posible utilizar casco. La bicicleteada es autoconvocada, bajo el lema “Sumemos solidaridad”, la iniciativa invita a los vecinos a colaborar y disfrutar de una mañana al aire libre con un fin solidario, en caso de lluvia la actividad será suspendida y aún no hay fecha de reprogramación. El recorrido será desde la Plaza Grigera hasta Garibaldi 1661.

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