La Negra Azul, del RKT en Lomas de Zamora a nueva cara de la serie "En el Barro"

La Negra Azul, de Lomas de Zamora, cambia el micrófono por las cámaras y se prepara para debutar "En el barro 3".

Antes de llegar a la ficción, Azul Ibarra , más conocida como La Negra Azu l encontró en la música una forma de contar quién es y de dónde viene. Sus canciones, sus videos y las personas que la acompañan construyen un universo en el que Lomas de Zamora ocupa un lugar central.

Ahora, la artista lomense cambia por un momento el micrófono por las cámaras y se prepara para debutar como actriz . La Negra Azul se incorporará al elenco de “En el barro 3” , la tercera temporada de la exitosa serie producida por Underground para Netflix , una ficción derivada de “El marginal” que transcurre en el universo carcelario, esta vez con mujeres como protagonistas.

Azul nació en Wilde y creció junto a sus hermanos, sus padres y sus abuelos. Sin embargo, es Lomas de Zamora el lugar que terminó marcando su identidad y que hoy lleva como parte inseparable de su historia y de su recorrido artístico, donde vive desde los 7 años, y convirtió esa pertenencia en una de las marcas más reconocibles de su recorrido, "Ke villa Loma" se llama uno de sus temas lanzados en 2023 y su último videoclip comienza: "Y desde Lomas de Zamora, la Negra Azul no se enamora".

Antes de los escenarios y los videoclips, hay una esquina que sigue formando parte de su vida cotidiana. La Negra Azul continúa vendiendo tortillas en Euskadi y Provincias Unidas , una escena que convive con su crecimiento como artista y que muestra el vínculo que mantiene con el barrio.

Su carrera comenzó en 2021, cuando se presentó por primera vez en un encuentro de cultura afro realizado en el Teatro Municipal de Lomas. Su música se mueve entre el RKT y la cumbia urbana, pero detrás de los ritmos hay una mirada personal: historias, experiencias y escenas de su entorno que se transforman en canciones, en los videos se ven lugares icónicos de lomas como el Estadio Eduardo Gallardón y las calles del barrio, sus letras pueden recorrer los vínculos, el desamor, la bronca y las situaciones cotidianas, pero también temas sociales que forman parte de su propia mirada.

Hay crudeza en su manera de escribir y una decisión de no esconder aquello que incomoda, su música funciona así en distintos niveles: puede ser una canción para bailar, pero también una forma de contar algo. Una historia personal puede convertirse en una letra y una experiencia individual puede terminar encontrando eco en quienes escuchan del otro lado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Negra Azul (@lanegrazul) Vecina de Lomas e hincha fanática de Los Andes.

Una historia familiar ligada a la música

Su relación con la música también tiene un antecedente familiar, sus abuelos, Gladis Flores y Alberto Ibarra, fueron difusores de la música popular en Lomas de Zamora y forman parte de una historia que conecta a Azul con una tradición artística de la ciudad.

Ella, sin embargo, encontró su propio camino. El RKT, la cumbia urbana y las nuevas formas de circulación de la música le dieron otro lenguaje y otra manera de llegar al público. Las redes sociales fueron fundamentales en ese recorrido, allí pudo mostrar sus canciones, compartir escenas de su vida cotidiana y mantener ese vínculo directo con quienes siguen su carrera.

Entre las frases que identifican a La Negra Azul hay una que funciona casi como una declaración de principios: "Bailen cumbia y odien menos", incluso la tiene tatuada en el pecho. La consigna combina dos aspectos que aparecen constantemente en su propuesta. Por un lado, la música como espacio de baile y encuentro; por otro, una mirada crítica frente a los prejuicios y las etiquetas que forman parte de su historia.