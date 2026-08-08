La transformación de Luisana Lopilato para hacer de Pepita, la pistolera

En un enorme desafío, Luisana Lopilato se pone en la piel de Margarita Di Tullio , más conocida como Pepita, la Pistolera, en una nueva película sobre una de las historias más controvertidas de la crónica policial en la historia de la Argentina.

Bajo la dirección de Lucía Puenzo , la actriz asume un papel que desafía completamente su trayectoria previa y la película llegará a los cines el 3 de septiembre.

La historia se ambienta en el invierno de 1985 en Mar del Plata, donde una trabajadora sexual embarazada decide enfrentar a las redes de explotación y la corrupción policial. A partir de ese desafío, surge el mito de Pepita, la Pistolera.

“Interpretar la historia de Pepita es un deseo en el que vengo trabajando desde hace varios años”, reconoció Luisana Lopilato al presentar el proyecto.

La película evita el formato de biografía tradicional y se concentra en el surgimiento de la leyenda, mostrando cómo Margarita Di Tullio desafió el sistema de poder y violencia que regía en la ciudad. La reconstrucción del Mar del Plata de los ‘80, con sus redes clandestinas y su clima de peligro, es parte central de la ambientación.

Luisana Lopilato como Pepita.

El elenco de la película

La película cuenta con un elenco que reúne a figuras del cine y el teatro argentino como Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto y Camila Peralta.

La producción es conjunta de Zeppelin Studios, Historias Cinematográficas, Pampa Films, Life Is One y The Remake refleja la apuesta por proyectos de gran escala.