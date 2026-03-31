Luisana Lopilato incomodó a Mario Pergolini con una vieja anécdota

Luisana Lopilato fue la primera invitada en el regreso de Otro día perdido, en la pantalla de El Trece , y lo incomodó a Mario Pergolini por un recuerdo en común con Chiquititas, aprovechando la entrevista para hacerle un pase de facturas.

Luego de repasar sus inicios en el mundo artístico, la actriz reveló que una representante la encontró “de casualidad”. “Arranqué a los 6 años. Yo estaba con mi mamá en la vereda de mi casa en Parque Chas, pasó una representante que sigue trabajando hasta el día de hoy y le preguntó a mi madre si podía hacer un casting”, contó.

“Mi papá me llevó a escondidas”, confesó Luisana Lopilato, y contó que un tiempo después arrancó con Chiquititas. Esa fue la excusa para que expusiera a Mario Pergolini , que no recordaba que la artista hubiera trabajado en ese programa: “Yo te he visto en los camarines del Gran Rex. Vos ibas mucho…”.

“Hacía muchos chistes malos, duros, fuertes, jodidos y complicados”, reconoció Mario Pergolini, y agregó: “A mis hijos le gustaba mucho Chiquititas así que no me quedó otra que ir. Me boludeaban mucho cada vez que iba”.

image Luisana Lopilato, en Otro día perdido.

Luisana Lopilato contó que tiene una pista de patinaje sobre hielo

La actriz habló del crudo invierno en Vancouver, Canadá, y reconoció que tiene una pista de patinaje y hockey sobre hielo en su casa.

“La usan Michael y los chicos. Él es muy fan del hockey, así que todo el tiempo van a jugar. Con los amigos también se reúnen ahí, como el fútbol acá en Argentina, pero con el hockey sobre hielo“, explicó.

“Yo me habré subido solo dos minutos. Tengo mis patines, pero casi no los uso. Pensá que tengo cuatro hijos y es terrible, porque en el momento en el que estoy terminando de ponerme los patines viene alguno de los nenes a decirme que se hizo pis o que quiere algo. Con lo que me costó ya me los tengo que sacar”, cerró.