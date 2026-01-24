sábado 24 de enero de 2026
Luz, cámara, acción.

Cómo es "La caja azul", la nueva película con Luisana Lopilato

Luisana Lopilato y Gustavo Bassani protagonizan una película en clave de un thriller psicológico ambientada en el universo de las aplicaciones de citas.

Luisna Lopilato, en acción.&nbsp;

The Mediapro Studio US and Canada, Infinity Hill e IP4 anunciaron la coproducción de “La caja azul”, una película en clave de thriller psicológico dirigida por Martín Hodara y que cuenta con las actuaciones de Luisana Lopilato y Gustavo Bassani.

El nuevo proyecto, que ya reveló su primera imagen y tiene estreno previsto para este 2026, está ambientado en el amplio universo de las aplicaciones de citas y marca el regreso de la actriz al cine.

Bassani interpreta a Pablo, un joven millonario y solitario marcado por un accidente de auto fatal, que conoce a Lara (Lopilato) a través de una app basada en el intercambio de un misterioso obsequio: una “caja azul”.

lopi 2
Luisana Lopilato, en pleno rodaje.

A medida que la relación avanza y Lara logra sacar a Pablo de su aislamiento autoimpuesto, una advertencia anónima pone en duda la identidad de ella, y sus verdaderas intenciones. Lo que comienza como una conexión íntima se convierte gradualmente en un juego psicológico del gato y el ratón, obligando a Pablo a enfrentar su pasado y la verdadera naturaleza de la mujer de la que se está enamorando.

“La caja azul” explora temas como el deseo, el control, la memoria y el trauma familiar desde una mirada contemporánea y actual.

