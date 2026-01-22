Estrenos de cine: una de terror con Luciano Cáceres y otras tres novedades

En los estrenos de cine de esta semana se destaca la llegada de una producción argentina de terror con un elenco encabezado por Luciano Cáceres , junto con otras dos películas estadounidenses que se las traen y una clásica comedia italiana.

Síntesis: Lucía y Adrián, dos hermanos que huyen de la oscura herencia de su padre vampiro, llegan a una casona aislada en el bosque, buscando refugio del pasado. Su intento de olvidar se interrumpe cuando un gato les trae un dedo humano, lo que revela un secreto aterrador: sus vecinos forman parte de una red criminal que secuestra adolescentes para producir películas snuff, y planean deshacerse de ellos. Mientras Lucía lucha por proteger a su hermano, deberá enfrentar una oscura maldición familiar que los persigue en su aparente refugio. (Terror, Argentina, Uruguay).

Estrenos de cine: llega El susurro.

Los demás estrenos de cine

Sin piedad

Director: Timur Bekmambetov.

Elenco: Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Kenneth Choi, Chris Sullivan, Kylie Rogers.

Síntesis: En un futuro próximo, un detective es acusado de asesinar a su esposa. Tiene 90 minutos para demostrar su inocencia ante la Jueza de la I.A. avanzada, a la que él mismo defendió en su día, antes de que esta decida su destino. (Ciencia Ficción, Estados Unidos)

Hagas lo que hagas, está mal

Director: Gianni Di Gregorio.

Elenco: Gianni Di Gregorio, Greta Scarano, Tom Wlaschiha, Anna Losano, Pietro Serpi.

Síntesis: La vida tranquila de un profesor jubilado —con una buena pensión, amigos y una compañera— se ve alterada con la llegada de su hija a su casa, atravesando una crisis matrimonial, acompañada por sus dos hijos indisciplinados. (Comedia, Italia)

Terror en Silent Hill: Regreso al Infierno

Director: Christophe Gans.

Elenco: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson.

Síntesis: Una misteriosa carta lo llama de vuelta a Silent Hill en busca de su amor perdido, James encuentra un pueblo antaño reconocible y se topa con figuras terroríficas tanto familiares como nuevas, y empieza a cuestionarse su propia cordura. (Terror, Estados Unidos)