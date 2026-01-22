Estrenos de cine: una de terror con Luciano Cáceres y otras tres novedades

En los estrenos de cine de esta semana se destaca la llegada de una producción argentina de terror con un elenco encabezado por Luciano Cáceres, junto con otras dos películas estadounidenses que se las traen y una clásica comedia italiana.
En los estrenos de cine de esta semana se destaca la llegada de una producción argentina de terror con un elenco encabezado por Luciano Cáceres, junto con otras dos películas estadounidenses que se las traen y una clásica comedia italiana.
Director: Gustavo Hernández.
Elenco: Luciano Cáceres, Ana Clara Guanco, Marcelo Michinaux.
Síntesis: Lucía y Adrián, dos hermanos que huyen de la oscura herencia de su padre vampiro, llegan a una casona aislada en el bosque, buscando refugio del pasado. Su intento de olvidar se interrumpe cuando un gato les trae un dedo humano, lo que revela un secreto aterrador: sus vecinos forman parte de una red criminal que secuestra adolescentes para producir películas snuff, y planean deshacerse de ellos. Mientras Lucía lucha por proteger a su hermano, deberá enfrentar una oscura maldición familiar que los persigue en su aparente refugio. (Terror, Argentina, Uruguay).
Director: Timur Bekmambetov.
Elenco: Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Kenneth Choi, Chris Sullivan, Kylie Rogers.
Síntesis: En un futuro próximo, un detective es acusado de asesinar a su esposa. Tiene 90 minutos para demostrar su inocencia ante la Jueza de la I.A. avanzada, a la que él mismo defendió en su día, antes de que esta decida su destino. (Ciencia Ficción, Estados Unidos)
Director: Gianni Di Gregorio.
Elenco: Gianni Di Gregorio, Greta Scarano, Tom Wlaschiha, Anna Losano, Pietro Serpi.
Síntesis: La vida tranquila de un profesor jubilado —con una buena pensión, amigos y una compañera— se ve alterada con la llegada de su hija a su casa, atravesando una crisis matrimonial, acompañada por sus dos hijos indisciplinados. (Comedia, Italia)
Director: Christophe Gans.
Elenco: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson.
Síntesis: Una misteriosa carta lo llama de vuelta a Silent Hill en busca de su amor perdido, James encuentra un pueblo antaño reconocible y se topa con figuras terroríficas tanto familiares como nuevas, y empieza a cuestionarse su propia cordura. (Terror, Estados Unidos)