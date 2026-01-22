jueves 22 de enero de 2026
Escribinos
22 de enero de 2026
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: una de terror con Luciano Cáceres y otras tres novedades

Los estrenos de cine traen una producción argentina de terror con Luciano Cáceres al frente del elenco junto con tres películas para todos los gustos.

Luciano Cáceres protagoniza El susurro.&nbsp;

Luciano Cáceres protagoniza El susurro. 

El susurro

Director: Gustavo Hernández.

Lee además
Guillermo Francella en uno de los personajes de Homo Argentum.
Luz, cámara, acción.

"Homo Argentum", con Guillermo Francella, se estrena en Disney
Una comedia para toda la familia. 
Luz, cámara, acción.

"Papa X Dos", con Benjamín Vicuña y Celeste Cid, llega a Prime Video

Elenco: Luciano Cáceres, Ana Clara Guanco, Marcelo Michinaux.

Síntesis: Lucía y Adrián, dos hermanos que huyen de la oscura herencia de su padre vampiro, llegan a una casona aislada en el bosque, buscando refugio del pasado. Su intento de olvidar se interrumpe cuando un gato les trae un dedo humano, lo que revela un secreto aterrador: sus vecinos forman parte de una red criminal que secuestra adolescentes para producir películas snuff, y planean deshacerse de ellos. Mientras Lucía lucha por proteger a su hermano, deberá enfrentar una oscura maldición familiar que los persigue en su aparente refugio. (Terror, Argentina, Uruguay).

Embed
image
Estrenos de cine: llega El susurro.

Estrenos de cine: llega El susurro.

Los demás estrenos de cine

Sin piedad

Director: Timur Bekmambetov.

Elenco: Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Kenneth Choi, Chris Sullivan, Kylie Rogers.

Síntesis: En un futuro próximo, un detective es acusado de asesinar a su esposa. Tiene 90 minutos para demostrar su inocencia ante la Jueza de la I.A. avanzada, a la que él mismo defendió en su día, antes de que esta decida su destino. (Ciencia Ficción, Estados Unidos)

Embed

Hagas lo que hagas, está mal

Director: Gianni Di Gregorio.

Elenco: Gianni Di Gregorio, Greta Scarano, Tom Wlaschiha, Anna Losano, Pietro Serpi.

Síntesis: La vida tranquila de un profesor jubilado —con una buena pensión, amigos y una compañera— se ve alterada con la llegada de su hija a su casa, atravesando una crisis matrimonial, acompañada por sus dos hijos indisciplinados. (Comedia, Italia)

Embed

Terror en Silent Hill: Regreso al Infierno

Director: Christophe Gans.

Elenco: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson.

Síntesis: Una misteriosa carta lo llama de vuelta a Silent Hill en busca de su amor perdido, James encuentra un pueblo antaño reconocible y se topa con figuras terroríficas tanto familiares como nuevas, y empieza a cuestionarse su propia cordura. (Terror, Estados Unidos)

Embed

Temas
Seguí leyendo

"Homo Argentum", con Guillermo Francella, se estrena en Disney

"Papa X Dos", con Benjamín Vicuña y Celeste Cid, llega a Prime Video

Proyectarán un clásico del cine nacional gratis en la Plaza Grigera de Lomas

Estrenos de cine: una adaptación de Mariana Enriquez y tres películas que se las traen

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El banfileño Santiago Muñiz.  video
Recomendado.

El banfileño Santiago Muñiz homenajea a Luis Alberto Spinetta en clave tanguera

Las más leídas

Te Puede Interesar

L-Gante y Wanda Nara, en otros tiempos. video
Donde hubo fuego.

Aseguran que Wanda Nara y L-Gante están "más cerca que nunca"