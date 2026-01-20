Proyectarán un clásico del cine nacional gratis en Lomas de Zamora

Este viernes, desde las 21, proyectarán la película Esperando la Carroza, un clásico del cine argentino. Será a través del programa Cine Móvil, que impulsan de forma conjunta el Municipio de Lomas de Zamora con el Gobierno bonaerense . La cita será en la Plaza Grigera (Yrigoyen 8700).

El ciclo de Cine Móvil es una iniciativa itinerante para toda la familia con entrada libre y gratuita que recorre los municipios de toda la provincia de Buenos Aires.

Luz, cámara, acción. Estrenos de cine: una adaptación de Mariana Enriquez y tres películas que se las traen

Con una pantalla móvil, el cine se traslada con contenidos bonaerenses y federales, con un amplio catálogo de películas en convenio con el INCAA.

Desde la Secretaría de Cultura destacaron la iniciativa y adelantaron que durante el 2026 seguirán las propuestas cinematográficas gratuitas para los vecinos. "Vamos a pasar algunos trailers antes de cada peli. Además la idea es poder proyectar cortos, largos, y documentales de cineastas independientes", señaló Romina Sarcone que lleva adelante la propuesta junto a Milagros Giannoni, del área cultural.

cine móvil. El ciclo de cine móvil recorre todos los distritos del territorio bonaerense.

Un fiel exponente del cine costumbrista

Hace casi 40 años se estrenaba en los cines de Argentina Esperando la Carroza, una película que con los años se transformaría en un verdadero clásico inoxidable, no solo de la cinematografía nacional, sino también de la cultura argentina.

Tanto es así, que parte de los diálogos, frases o escenas de este filme se encarnaron para siempre en el imaginario popular de diversas generaciones, que vuelven a reflotarlas cotidianamente en todos sus formatos, desde la repetición directa a los diversos memes de las redes sociales.

La película que puede inscribirse en la categoría del grotesco criollo, fue dirigida por Alejandro Doria, con libro del uruuayo Jacobo Langsner, y protagonizada por un verdadero dream team de actores: Antonio Gasalla, China Zorrilla, Luis Brandoni, Julio de Grazia, Mónica Villa, Betiana Blum, Juan Manuel y Andrea Tenuta, Darío Grandinetti y muchos otros.