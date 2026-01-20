Como "le sacaba clientes", un hombre incendió un almacén en Lomas

Muchos vecinos fueron los encargados de controlar el incendio hasta la llegada de los bomberos. Ahora, la comunidad se unió para ayudar a la familia perjudicada.

Una vecina del Barrio Odisa sufrió el incendio de su almacén , un hecho que conmovió a todo el vecindario ya que las llamas se produjeron intencionalmente por parte de un comerciante de la zona. La dueña sufrió pérdidas materiales y, debido a ello, una amiga lanzó una colecta solidaria para que todos puedan colaborar con la causa.

El hecho ocurrió el pasado sábado 10 de enero, aproximadamente a las 23.45, en la calle Eloy Alfaro (casi esquina Gabriela Mistral). Julieta tiene su vivienda en la torre 3 del Barrio Odisa y, pegado a su casa, un garaje que oficia de almacén, el cual logró abrir junto a su hermana y su mamá.

Solidaridad. Perdió todo en un incendio y necesita la ayuda de los vecinos para volver a empezar

Según el relato de Julieta, un vecino que vive en el mismo barrio fue quien generó el incendio luego de haber rociado el almacén con nafta. “Se prendió fuego todo el local, pero tranquilamente podría haber llegado a mi casa porque ambos espacios están unidos”, detalló, aún con mucho dolor en sus palabras.

“Al momento del incendio nadie se encontraba en el almacén. Ese día no abrimos porque festejé el cumpleaños de mi hija en San Vicente. Estoy convencida que el vecino hizo lo que hizo porque, en nuestro caso, somos todas mujeres las que vivimos ahí y no tenemos manera de defendernos”, explicó, dejando entrever que el motivo de la provocación del incendio fue por una cuestión de ego y competencia comercial.

“Esta persona también tiene almacén y, según rumores que nos llegaron, él dice que mi comercio le saca clientes. La realidad es que en la zona hay como 15 kioscos”, aclaró Julieta, que logró identificar al agresor gracias a las imágenes de distintas cámaras de seguridad que hay en la zona.

Fueron los propios vecinos los que alertaron a Julieta sobre el incendio, además de involucrarse en la extinción de las llamas y en el llamado a los bomberos, quienes terminaron de controlar la situación. Si bien no hubo heridos ni víctimas, la pérdida material fue muy grande: el fuego y el hollín arruinaron electrodomésticos, mercadería y paredes de distintos ambientes (incluso de la casa).

El incendio provocó grandes pérdidas materiales. Afortunadamente, no hubo heridos ni víctimas.

Barrio Odisa, unido por un bien común

Debido a la desesperante situación, una amiga de Julieta utilizó las redes sociales para difundir el caso con el objetivo de que muchas personas realicen un aporte a la causa, con el propósito de que el almacén pueda estar en funcionamiento lo antes posible. Los interesados en aportar su granito de arena podrán hacerlo al alias barrio.mp2 (a nombre de Sabrina Abigail Maciel) o bien ofreciendo donaciones de pintura, herramientas o cualquier elemento que pueda servir para reconstruir el local. Además, los vecinos del barrio también organizaron rifas para juntar dinero.

“La causa está judicializada. El vecino en cuestión fue detenido por la policía, pero aún no fue condenado. Lo único que quiero es que mi familia y yo podamos vivir tranquila, sin miedo de que esto pueda volver a pasar”, cerró Julieta.