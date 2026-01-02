Pedido de donaciones para la vecina de Parque Barón que perdió todo en un incendio: su casa quedó en ruinas

El incendio ocurrido en Parque Barón destruyó la casa casi por completo.

Mientras las familias de Lomas de Zamora se preparaban para el brindis de Año Nuevo , Graciela, una vecina de Parque Barón , recibió el 2026 de la peor forma: perdió todo a causa de un incendio que destruyó su casa por completo.

En diálogo con La Unión , Micaela, sobrina de la damnificada, contó que su tía "quedó solo con la ropa puesta" y ahora apela a la solidaridad de la comunidad para poder reconstruir su vivienda, que quedó en ruinas y se derrumbó casi en tu totalidad.

"Necesita absolutamente todo, porque la destrucción fue total", explicó la joven, que dejó a disposición el siguiente alias a nombre de Coronel Micaela para los que puedan colaborar: colectaparagraciela

Además, la joven remarcó que "toda ayuda es bienvenida" para aquellos que quieran hacer su aporte, y que entre otras cosas urgentes, su tía necesita calzado y ropa para afrontar la difícil situación que atravieza.

El siniestro ocurrió durante la noche del 31 de diciembre pasado, sobre la calle Intendente Tavano (Ex Virgilio) al 700, donde las llamas destruyeron todo a su paso.

Las llamas se extendieron rápidamente por toda la propiedad, que quedó derrumbada casi por completo. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

FotoJet (18) La casa quedó en ruinas por el incendio.

La hipótesis del incendio

La principal hipótesis de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora que trabajaron en el lugar y realizaron el informe del hecho, es que el siniestro ocurrió por cortocircuito ocasionado por los reiterados cortes de luz en un breve lapso de tiempo.

"Fue una falla eléctrica, porque la luz iba y venía como 10 veces, hasta que a las 23.30 se prendió fuego y los bomberos estuvieron casi hasta la 1", contó Micaela a este medio.