Mató a puñaladas a su pareja en Parque Barón, dijo que fue en defensa propia, pero seguirá presa

El crimen en Parque Barón es investigado por la UFI 9 de Lomas de Zamora .

El juez de Garantías 1 de Lomas de Zamora , Jorge López, dictó la prisión preventiva de la mujer detenida por el crimen de Juan Maximiliano Molina , el hombre asesinado a puñaladas en Parque Barón . De esta manera, podría seguir presa hasta el juicio.

La acusada, identificada como Jazmín L.R. , confesó el asesinato cometido el pasado 23 de noviembre. Sin embargo, aseguró que lo hizo "en defensa propia", ya que habría sido víctima de un caso de violencia de género extremo que la obligó a tomar un cuchillo con el que llevó a cabo la mortal agresión.

Fuentes judiciales confiaron a La Unión que la imputada continuará tras las rejas mientras avanza la investigación, a cargo de la UFI 9 de Lomas, que ordenó las pericias complementarias alrededor del hecho.

Durante su declaración indagatoria frente a la fiscal Claudia Sánchez , la detenida manifestó que Molina se encontraba en estado de ebriedad, y la habría agredido tanto verbal como físicamente, obligándola a tomar un cuchillo de cocina para repeler el ataque.

El resultado de la autopsia reveló la mecánica de muerte, y confirmó que la víctima fue asesinada con un arma blanca, tal como había declarado Laura Jazmín R. frente a la fiscal Claudia Sánchez.

Crimen en Parque Barón. La mujer detenida por el crimen en Parque Barón.

Crimen en Parque Barón

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 23 de noviembre pasado en una casa ubicada en la calle Alfonsina Storni al 2300, cerca del cruce con Camino Presidente Juan Domingo Perón (ex Camino Negro). La Policía llegó tras el llamado de una vecina que había escuchado a una pareja discutir a los gritos.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre de 40 años sin vida en el pasillo de ingreso a la vivienda. Junto a él estaba su novia, una mujer de 35 años, quien confesó haberlo matado. Sin embargo, aseguró que lo hizo para defenderse de una agresión.