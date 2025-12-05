Villa Centenario: el hombre detenido por el crimen del padre de su pareja será llevado a juicio

Javier Alejandro Toscano González , el hombre que está detenido por el crimen de Claudio Lencinas , será llevado a juicio por el asesinato cometido a tiros en Villa Centenario , luego de una discusión, y por el cual estuvo prófugo cerca de un mes.

Según pudo averiguar La Unión , el imputado será juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora , aunque todavía no hay una fecha confirmada para el inicio de los debates.

Toscano González está acusado de haber asesinado al padre de su pareja. El suegro asesinado habría tratado de defender a su hija, y discutió con su yerno, que lo hirió de bala.

Las otras hijas de la víctima denunciaron meses atrás que fueron amenazadas desde la cárcel por el asesino de su padre, como represalia por reclamar justicia.

Claudio Lencinas, tenía 55 años. Claudio Lencinas, la víctima del crimen en Villa Centenario.

El crimen de Claudio Lencinas

De acuerdo a lo explicado a este medio por Daniela, una de las hijas del fallecido, el día del hecho, ocurrido el 9 de noviembre del año pasado, su hermana se había peleado con el agresor. "Todos los años que estuvieron juntos pasó lo mismo, se peleaban y después volvían. Ese día, mi hermana estaba en mi casa, y él la vino a buscar", manifestó.

Lencinas fue llevado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Fiorito. Poco después, falleció a causas del disparo que había recibido en la región torácica.

El acusado fue sorprendido casi un mes después por los efectivos policiales cerca de Camino Presidente Juan D. Perón (exCamino Negro), donde fue reducido para quedar a disposición de la UFI 7 de Lomas de Zamora, que había solicitado.