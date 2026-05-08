La matemática también se lee: el proyecto de Banfield que llega a la Feria del Libro

El Instituto Sagrada Familia de Banfield será parte de la 50º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en La Rural, donde presentará un proyecto relacionado con la lectura y la interpretación, incluso en una asignatura como matemática. La participación se dará en el marco del 26º Congreso Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro.
La presentación será este sábado 9 de mayo a las 11.30 en la Sala Victoria Ocampo (ubicada en el Pabellón Blanco). La entrada es totalmente libre y gratuita para todos los que deseen acompañar a la institución banfileña: el ingreso es por la calle Juncal al 4400 y no se necesita inscripción previa.
De Banfield a la Feria del Libro: un proyecto con una mirada diferente
Ezequiel Ortega, licenciado en la enseñanza de la matemática y docente en el Instituto Sagrada Familia de Banfield, es quien estará a cargo de la presentación del proyecto. En una charla con el Diario La Unión, explicó que el programa nació hace algunos años con un grupo de estudiantes y, con el tiempo, se expandió hacia distintos cursos y promociones de la escuela.
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Ezequiel Ortega es docente del Instituto Sagrada Familia de Banfield y estará a cargo de exponer el proyecto en la Feria del Libro.
“Leo, comprendo y aplico” surgió de la inquietud que veía el propio Ortega en sus clases de matemática, donde muchas veces las dificultades para solucionar problemas no aparecían solamente en una cuenta o en su procedimiento, sino al momento de leer, interpretar, decidir o explicar lo que se debía resolver.
“Allí comenzamos a preguntarnos si tal vez la matemática también necesitaba ser trabajada desde la lectura y la escritura”, contó sobre aquella reflexión que dio origen al proyecto. A ese interrogante también se le sumó una experiencia personal que tuvo Ezequiel con su hija, quien estaba comenzando a aprender a leer y escribir mientras transitaba primer grado.
“La maestra le dijo a mi hija que, para aprender a escribir, primero hay que leer. ¿Por qué no pensar algo parecido en matemática? Muchas veces la matemática se dedica a resolver ejercicios, pero si solamente queda reducida a eso perdemos algo muy importante. La matemática es una ciencia, una forma de pensar y también un cuento que hay que saber contar”, señaló Ortega, con convicción.
La maestra le dijo a mi hija que, para aprender a escribir, primero hay que leer. ¿Por qué no pensar algo parecido en matemática? Muchas veces la matemática se dedica a resolver ejercicios, pero si solamente queda reducida a eso perdemos algo muy importante. La matemática es una ciencia, una forma de pensar y también un cuento que hay que saber contar La maestra le dijo a mi hija que, para aprender a escribir, primero hay que leer. ¿Por qué no pensar algo parecido en matemática? Muchas veces la matemática se dedica a resolver ejercicios, pero si solamente queda reducida a eso perdemos algo muy importante. La matemática es una ciencia, una forma de pensar y también un cuento que hay que saber contar
Leer la matemática, un nuevo desafío
A partir de allí comenzaron a probar otro tipo de propuestas que acompañen ese proceso: trabajaron situaciones problemáticas en formato narrativo, donde antes de calcular había que leer, interpretar, discutir y decidir qué estaba pasando. Después incorporaron textos de divulgación científica, biografías, materiales sobre inteligencia artificial, tecnología y ciencia.
“Muchas discusiones actuales sobre alfabetización científica también plantean esta necesidad de enseñar a leer dentro de cada disciplina. Por eso sostengo que enseñar matemática también implica enseñar a leer matemática”, acotó el docente.
Muchas discusiones actuales sobre alfabetización científica también plantean esta necesidad de enseñar a leer dentro de cada disciplina. Por eso sostengo que enseñar matemática también implica enseñar a leer matemática Muchas discusiones actuales sobre alfabetización científica también plantean esta necesidad de enseñar a leer dentro de cada disciplina. Por eso sostengo que enseñar matemática también implica enseñar a leer matemática
El proyecto fue creciendo a pasos agigantados: muchos estudiantes se sumaron porque “encontraron un lugar distinto para participar, para relacionarse con el contenido y para entrar a la ciencia desde otro lugar”. El acompañamiento de las familias fue fundamental, como así también del equipo de conducción de la escuela y del resto de la comunidad educativa.
Gracias a esta nueva forma de trabajar, docentes y alumnos lograron resultados muy importantes. Durante cuatro años consecutivos, estudiantes de la institución obtuvieron primeros puestos en la Olimpíada de Matemática del Área Metropolitana de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires (en la categoría de trabajo colaborativo), organizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
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La participación de los alumnos en las Olimpíadas de Matemática: una sana costumbre.
“Alumnos que antes decían ‘esto no es para mí’ ahora se animaban a participar, investigar, exponer, debatir y producir conocimiento desde otro lugar. Incluso acompañando a estudiantes más chicos en estos procesos de lectura e investigación”, relató Ezequiel.
Para Ortega, la manera de trabajar y los resultados exitosos llamaron la atención del Congreso y de la Feria del Libro, quienes le propusieron exponer el proyecto ante miles de visitantes. “Quienes se acerquen a la Feria del Libro se encontrarán con una experiencia donde la matemática, la lectura, la escritura y la investigación aparecen trabajando juntas”, aseguró.
Quienes se acerquen a la Feria del Libro se encontrarán con una experiencia donde la matemática, la lectura, la escritura y la investigación aparecen trabajando juntas Quienes se acerquen a la Feria del Libro se encontrarán con una experiencia donde la matemática, la lectura, la escritura y la investigación aparecen trabajando juntas
“La idea es compartir cómo los estudiantes leen materiales científicos, investigan temas actuales y después producen trabajos donde la matemática aparece vinculada con problemas reales, tecnología, ciencia y comunicación”, dijo el licenciado, que para finalizar admitió que “el proyecto nunca fue obligatorio, sino una invitación, lo que lo hace aún más exitoso”.