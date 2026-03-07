Acompañan a familias de Lomas en el proceso de adopción

Las familias de Lomas de Zamora que quieran adoptar niños, niñas o adolescentes pueden sumarse a los grupos de acompañamiento que brinda el Municipio con el objetivo de brindar información, asesoramiento y experiencias para transitar la espera de forma activa.

La próxima charla abierta a la comunidad se realizará el martes 10 de marzo, a las 10, en la sede ubicada sobre la calle República Árabe de Siria 75 (primer piso) a metros de la estación de Lomas . Las profesionales de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia brindarán información sobre el proceso de inscripción para ser familia por adopción y detalles sobre otras figuras jurídicas de cuidado alternativo al vínculo adoptivo, promoviendo un enfoque integral que prioriza el derecho a vivir en familia.

En el encuentro que se hizo el mes pasado recibieron la visita de una familia por adopción de un adolescente que compartió su valioso testimonio y experiencia, generando un espacio de escucha y reflexión. Luego cerraron la jornada con la pintada de un mural como forma de expresión artística.

Estas reuniones también buscan derribar los mitos que circulan en torno a la adopción y reflexionar sobre la importancia de la gestión emocional que implica sostener un proyecto de familia.

Cuáles son los requisitos para la adopción

"Adoptar es el proceso en que las niñeces y las adolescencias tienen la posibilidad de tener una familia que los cuide, les brinde afecto y cubra sus necesidades materiales y emocionales cuando su familia de origen no lo puede hacer. Puede adoptar un matrimonio, una unión convivencial o una única persona", señalaron desde el Municipio.

Para adoptar hay que tener 25 años y ser al menos 16 años más grande que la persona que se quiere adoptar. En caso de matrimonio, al menos uno de los dos integrantes tiene que tener 25 años. Además hay que tener nacionalidad argentina o una residencia de más de 5 años en el país en caso de las personas migrantes. Para más información, los interesados pueden mandar un mail a [email protected]