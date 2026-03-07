La racha negativa de Leonardo Lemos en Los Andes: por primera vez suma tres sin ganar de local

Si algo caracterizó el ciclo de Leonardo Lemos en Los Andes fue la efectividad que mostró cada vez jugó en el estadio Eduardo Gallardón . Ahí parecía invulnerable. Sin embargo, en los últimos partidos de local perdió esa contundencia y hoy atraviesa su peor racha en Lomas de Zamora .

En medio de una seguidilla de seis partidos sin ganar, con dos puntos sobre 18, lo que más sorprende son los números en el Gallardón, donde acumula tres sin ganar, algo que no había pasado antes en este ciclo que inició en septiembre de 2024 y ya va por su tercera temporada.

La fortaleza en casa marcó el ciclo de Lemos en el Milrayitas y siempre fue su punto más fuerte, ya que sólo perdió cinco encuentros desde su llegada al club. Por eso, esta pequeña seguidilla en la Primera Nacional llama la atención.

La última derrota ante Defensores de Belgrano , además de ser inmerecida por lo que había sido el trámite del encuentro, significó el tercer encuentro seguido sin ganar en Lomas, con el agregado que en ninguno pudo convertir goles: 0-1 ante Ferro en el último partido del año pasado, 0-0 en el debut ante Almirante Brown y la última caída 0-1 ante el Dragón.

Con Leonardo Lemos, Los Andes se hizo fuerte en casa

Los números del DT en el estadio Eduardo Gallardón son más que positivos, más allá de esta pequeña racha negativa. En total, ganó 12 partidos de los 25 que disputó y consiguió más del 50% de los puntos en esa condición.

La estadística refleja que, con Lemos en el banco, sumó 44 puntos sobre 75 en juego en Santa Fe y Boedo, con una efectividad del 58,6% de los puntos ganados. Por eso, el próximo sábado, en su cruce ante Central Norte, buscará cortar esta racha para encaminar otra vez su andar de local.

Leonardo Lemos Lemos lleva 18 meses al frente de Los Andes.

En este tiempo, Los Andes nunca estuvo tres partidos sin ganar en su casa y sólo dos veces estuvo cerca de esa cifra, pero en esos momentos de presión apareció una versión renovada del equipo y las cortó con dos victorias importante: la primera, en la final del Torneo Reducido, se impuso por 1-0 a Argentino de Quilmes y el año pasado, después de dos partidos sin ganar de local, goleó 3-0 al puntero Atlanta, en una de las mejores producciones del ciclo de Lemos. ¿Pasará lo mismo con el conjunto de Salta?