Iván de Pineda contó cómo es su relación de 27 años con Luz Barrantes.

Iván de Pineda, de habitual perfil bajo, habló esta vez sobre su largo romance con Luz Barrantes, su pareja desde hace 27 años, y de contó detalles de su vida privada en una entrevista íntima con la periodista Tatiana Schapiro.

"Tenemos una dinámica muy aceitada. Sí, le divierte, es una crack de toda la cancha, una fenómena. Después de tantos años logramos un ida y vuelta muy fluido entre lo personal y lo profesional. Es un apoyo enorme", contó el conductor de Pasapalabra.

Luego Iván de Pineda sumó: "Está bueno llegar a casa y que te pregunten cómo te fue, si estuvo bueno. Es mutuo, yo también me intereso por lo suyo. Ahora arranco a viajar otra vez, vuelvo, a los seis días viajo otra vez y en el medio tengo que grabar Pasapalabra más la preproducción de Desafío Atenea, así que no paro".

"Nos conocemos desde los 12 o 13 años, es una vida entera. El año que viene cumplo medio siglo, pasé casi el 80% de mi vida con ella", reveló Iván de Pineda sobre Luz Barrantes.

image Iván de Pineda y Luz Barrantes. Cómo fue la primera cita de Iván de Pineda y su pareja Cuándo Tatiana Schapiro le preguntó por su primera cita con su pareja, el conductor del certamen de entretenimiento de Telefe respondió sin vueltas. "Me acuerdo de que hacíamos muchos kilómetros solo por el auto y la charla. Capaz íbamos a un lugar, pedíamos unas papas fritas, una gaseosa, y la pasábamos bárbaro de una manera muy simple. No hubo una ‘primera cita’ formal, porque ya nos conocíamos", recordó.

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